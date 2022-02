Risparmiare giga sul telefono è semplicissimo attivando l’impostazione sui video della popolare applicazione ed ecco come

I semplici trucchi impediscono spesso grandi scocciature. Specialmente quando si tratta di giga internet. A molti sarà capitato di terminare i giga della propria offerta. Per qualche giorno potremmo correre il rischio di non poter utilizzare la nostra offerta dati. Sicuramente dovremmo fare attenzione ad evitare il backup automatico delle applicazioni, specie quelle che utilizziamo di meno. Inoltre, con il metodo che presentiamo oggi potremmo forse risparmiare un po’ di tempo.

Ma vediamo subito di cosa si tratta. Nulla ci impedisce di disattivare subito l’opzione così da essere certi per il futuro, visto che risparmiare giga sul telefono è semplicissimo attivando questa impostazione.

Una app in cui passiamo molto tempo

Siamo per natura curiosi, così ci capita di passare molto tempo su Facebook. Che sia per interesse reale o per trascorrere qualche minuto a guardare cosa succede ai nostri contatti, scorriamo spesso sulla pagina delle notizie. Quando ci troviamo lontani da una rete WI FI, potremmo iniziare a guardare video. Questi partono automaticamente se non si disattiva l’apposita opzione. Dalla curiosità di uno, potremmo poi passare ad altri. In generale potremmo, a prescindere, perdere traffico dati con l’inizio automatico dei video. Disattivare questa opzione è facile ed ecco come farlo.

In primo luogo, occorre trovarsi sulla pagina Home di Facebook. Qui, dobbiamo selezionare il pulsante con tre linee orizzontali che si trova sull’angolo alto a destra. A questo punto si aprirà una schermata al cui fondo si trova l’opzione “Impostazioni e privacy”. Ora selezioniamo l’opzione “Impostazioni”.

A questo punto si apriranno molte opzioni tra cui scegliere. A noi interessa la sezione “Contenuti multimediali”. Questa sezione sarebbe il centro di controllo per gestire la qualità ed il metodo di accesso ai video ed alle foto. A noi interessa diminuire il traffico dei dati consumati. Ecco allora che si profilano due attività.

Risparmiare giga sul telefono è semplicissimo attivando l’impostazione sui video della popolare applicazione ed ecco come

La prima riguarda l’attivazione della modalità di risparmio dei dati. In questo modo diminuisce la qualità dei video, ma potremmo risparmiare fino al 40% del consumo di giga, stando alle dichiarazioni fornite da Facebook. In secondo luogo, sotto la dicitura “Riproduzione automatica” troviamo varie impostazioni che potrebbero fare al caso nostro. Possiamo scegliere di riprodurre i video automaticamente solo in presenza di una connessione WI FI. Potremmo poi optare per una opzione più radicale. Possiamo infatti selezionare “Non riprodurre mai i video automaticamente”.

Selezionare questa ipotesi considerando che potrebbe aiutarci in un’altra finalità. Quella cioè di risparmiare tempo. Se sappiamo di essere curiosi per natura, potremmo eliminare sul principio la tentazione non avviando alcun video. Chi studia marketing sa che i primi secondi di un video dovrebbero incuriosire lo spettatore a proseguirne la visione.

Facebook è pieno di impostazioni utili di cui non conosciamo l’esistenza. Tra queste ci sono metodi di “Filtrare l’interesse” verso pagine o tematiche, il monitoraggio delle attività ed addirittura la possibilità di nominare un contatto erede in caso di morte dell’utente.