È innegabile: gli occhi verdi sono davvero bellissimi. Però, averli è una fortuna di poche persone. Proprio per questo motivo è difficile trovare consigli o tutorial su come truccare gli occhi in questione. Il verde, inoltre, è un colore molto particolare. Per valorizzarlo bisogna saperlo abbinare con i colori giusti e non accostarvi tonalità che rischierebbero di metterlo in secondo piano.

Oggi, gli Esperti di beauty di ProiezionidiBorsa sveleranno come realizzare un trucco facile e veloce per valorizzare gli occhi verdi. Anche chi è alle prime armi può provare questo make-up senza problemi. Vediamo insieme come fare.

Scegliere le tonalità giuste è essenziale

Per truccare gli occhi verdi senza nasconderli, è necessario scegliere i colori giusti. Uno dei modi migliori per valorizzarli è accostare un ombretto di colore viola. Se il viola non è di nostro gradimento (o se dobbiamo andare a teatro), possiamo utilizzare un colore marrone tendente al rosso. Attenzione però: se abbiamo rossori attorno agli occhi, questa tonalità potrebbe accentuarli.

Per andare sul sicuro, ripieghiamo su un color pesca brillante. Applichiamo l’ombretto sull’intera palpebra mobile dopo aver usato un buon primer occhi. Se vogliamo dare un tocco di profondità in più, sfumiamo nell’angolo esterno dell’occhio un colore mattone, sempre brillante. Passiamo con questo colore anche sotto la rima inferiore: in questo modo il trucco sarà più omogeneo. Aggiungiamo anche un tocco di luce nell’angolo interno. Per farlo basta applicare dell’ombretto brillante color crema o burro.

Come realizzare un trucco facile e veloce per valorizzare gli occhi verdi

Le parole d’ordine con gli occhi verdi sono attenzione al mascara nero. Se appesantiamo lo sguardo con mascara, eyeliner e ciglia finte nere, rischiamo di far scomparire i bellissimi occhi verdi. Per completare il nostro trucco occhi optiamo invece per un mascara marrone scuro. In questo modo lo sguardo verrà definito e gli occhi verdi saranno valorizzati al massimo. Infine, se i nostri occhi sono piccoli, possiamo applicare una matita color burro nella rima inferiore dell’occhio. Così, i nostri occhi sembreranno molto più grandi senza perdere definizione!