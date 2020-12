Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere una cucina laccata opaca è il sogno di molte persone. Molto moderno ed elegante, questo tipo di cucina sta bene in tutte le case. Mantenerlo però presenta alcune difficoltà. Ancora di più delle cucine laccate lucide, quelle opache mettono lo sporco in risalto. Sulla superficie opaca salta all’occhio ogni traccia di olio, ogni ditata, ogni goccia di acqua.

Sia che n possediamo già una sia che stiamo progettando la cucina e vorremmo prenderla laccata opaca, dobbiamo conoscere piccoli trucchi per pulirla al meglio. In particolare, c’è un modo sconosciuto ai più per tenere pulito questo tipo di cucina senza sforzi. Ecco svelato il trucco per pulire una cucina laccata opaca senza lasciare ditate!

Il prodotto che non utilizzeremmo mai

Stiamo parlando della candeggina? O dell’alcool? No, nessuno di questi: si tratta del detersivo per vetri! Per far andare via lo sporco più ostinato e non far comparire ditate indesiderate, usare questo detergente è la scelta migliore. Scegliamone uno delicato e senza ammoniaca e utilizziamolo insieme a un panno in microfibra. Vediamo come fare.

Dopo aver pulito come sempre la cucina, spruzziamo del detergente per vetri sulle ante. Quindi passiamo con un panno in microfibra. Non effettuiamo movimenti circolari, ma a zig-zag dall’alto verso il basso e viceversa. Infine, asciughiamo il tutto con un panno in microfibra completamente asciutto!

Altri consigli per le cucine laccate opache

Dopo aver svelato il trucco per pulire una cucina laccata opaca senza lasciare ditate, vediamo altri consigli a riguardo. Una cosa da evitare è l’uso diretto di alcool per la pulizia, dato che è troppo aggressivo per la laccatura opaca. Inoltre, come abbiamo detto, sporco e ditate si vedono subito su questo tipo di cucina. Per evitare ciò, puliamo immediatamente le macchie con un panno inumidito in acqua tiepida. Così facendo eviteremo incrostazioni spiacevoli e difficili da rimuovere. Infine, non utilizziamo spugne o detergenti aggressivi. No, quindi, a pagliette o candeggina: potrebbero rovinare la nostra amata cucina!