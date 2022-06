D’estate, aria e luce sono importanti, così come arieggiare gli interni delle case, lasciando le porte aperte. Se non si creano correnti eccessive infatti, la dolce brezza che si genera da queste aperture è un ottimo sostituto di condizionatori e ventilatori. Rinfresca e permette di risparmiare sui consumi. È anche piacevole invitare gli ospiti, se si dispone di una cucina o una sala da pranzo con affaccio sul balcone. Ma ecco la nota dolente. Non tutti gli ospiti che fanno capolino nelle dimore sono i benvenuti. Infatti, zanzare e insetti hanno un’intrinseca capacità di rovinare sia i momenti conviviali che le occasioni di relax.

Per quanto sia possibile sbarazzarsi delle zanzare con un trucchetto semplicissimo e ingredienti naturali a costo zero, esse non sono le sole a intrufolarsi nelle case.

A seconda di dove si vive, calabroni, tafani e altri disturbatori volanti, sono presenze indesiderabili e anche pericolose, specie se si soffre di allergie in tal senso.

Ecco dunque come realizzare su misura questo oggetto economico che può risolvere l’annoso problema delle incursioni di insetti negli ambienti domestici.

Non è nulla di trascendentale, basta saper assemblare dei materiali assolutamente low budget per ottenere una struttura in grado di far fronte al problema.

Indicatissima per le case al mare o al lago, perché sappiamo che gli insetti amano l’acqua e l’umidità, la zanzariera è un oggetto d’uso comune.

Molti però si lasciano scoraggiare dai prezzi. In effetti l’acquisto e la messa in opera hanno dei costi che non tutti in questo periodo possono permettersi.

Costruire una zanzariera fai da te sarà la gioia degli amanti del bricolage, oltre che un risparmio notevole.

Come realizzare su misura questo oggetto economico che può risolvere le serate estive allontanando gli ospiti indesiderati

Non è necessario possedere un trapano o o una sega circolare, per modellare la cornice su misura da applicare agli affacci. È sufficiente acquistare un rotolo di zanzariera, delle guaine, degli angolari e dei listelli di alluminio color legno.

Questi ultimi vanno tagliati su misura con un semplice seghetto a mano. All’interno di essi si dovrà prima incastrare e poi stendere il tessuto. La cosa veramente essenziale è prendere le misure di porte e finestre in modo preciso e accurato, onde evitare brutte sorprese nella fase di montaggio.

Anche i componenti angolari sono adattabili con il consueto seghetto, in modo da ricreare esattamente la forma voluta. Sono muniti di viti autobloccanti in modo da fissarli in sede, anche in modo provvisorio, fintanto che non si è convinti del lavoro. In seguito sarà il caso di cementare le viti con della colla specifica.

Dopo che la zanzariera è stata perfettamente tagliata a misura, bisogna inserire una guaina in plastica all’interno dei listelli di alluminio. Questo passaggio è necessario per poter fermare e poi tendere alla perfezione il tessuto della zanzariera al telaio ormai pronto.

Va ribadito che i costi dei materiali elencati sono veramente risibili e i prodotti sono reperibili quasi ovunque, sia online che nelle catene specializzate.

Con un po’ di abilità e pazienza, questa piccola opera permetterà di godersi un buon libro, distesi sul divano, con la luce accesa e la finestra spalancata.

Lettura consigliata

Come evitare che questi 3 insetti mortali siano un rischio per il cane, conoscendo i sintomi e i modi per disfarsene