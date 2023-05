Come pulire velocemente i vetri delle finestre e senza aloni coi consigli di Giulia Groppo, la Chiara Ferragni del pulito

Quello delle finestre è un incubo per tante persone che faticano a renderle pulite, senza il problema degli aloni. Un lavoro, poi, che richiede parecchio tempo, se fatto bene e non sempre ne abbiamo a disposizione per farlo. Per fortuna, ci viene in aiuto Giulia Groppo, la cleaning influencer, con alcuni consigli davvero preziosi, che dovremmo seguire.

Perché i vetri mi restano sempre con gli aloni è uno dei quesiti che si pone la gente su Internet. In effetti, come non fare rimanere aloni sui vetri non sempre è facile, nonostante i tanti rimedi della nonna con i quali ci bombardano ogni giorno. A maggior ragione ora, che il bel tempo e il sole sembrano congiurare contro di noi.

Mettendo in evidenza i difetti di quelli che, a prima vista, sembravano vetri puliti. Lavare i vetri, diciamocelo, non è una attività che ti rilassa. Anzi, il più delle volte viene percepito per una seccatura alla quale, prima o poi, bisogna pagare dazio. Anche perché, come dimostrano le domande di cui sopra, ogni sforzo fatto sembra non produrre risultati. Ovvero, vetri senza aloni.

Ecco i consigli preziosi che dà Giulia Groppo per avere dei vetri finalmente senza aloni

Allora, come pulire velocemente i vetri delle finestre e senza aloni? Certo, i consigli della nonna sono sempre interessanti e, spesso, ci azzeccano. Come quello per avere un bagno profumato per tanti giorni, senza odori imbarazzanti. Però, per andare sul sicuro, a volte è meglio affidarsi a chi esperto lo è realmente e non solo a parole.

Come Giulia Groppo, il cui profilo Instagram, yesyoucandeggina, conta ben 25.500 follower. La blogger, che si definisce ironicamente la Chiara Ferragni del pulito, è una delle regine della pulizia della casa. I suoi consigli, puntuali, vengono commentati e seguiti da tante persone.

Da oggi in poi, vetri puliti velocemente con le dritte che ci dà la brava Giulia Groppo

Ebbene, qualche tempo fa, sul sito di Casa Facile, era intervenuta proprio su questo argomento dei vetri. Con un articolo da titolo significativo, ovvero “Come pulire i vetri a regola d’arte”. Insomma, un vero tesoro per chi si trova costretto a lottare con questa particolare faccenda domestica.

E la Groppo lo fa chiarendo subito un quesito. Non si devono pulire i vetri come con un tagliando fisso della macchina. Va fatto quando ce n’è bisogno e senza barare. Vediamo come Giulia Groppo ci suggerisce di procedere.

Come pulire velocemente i vetri delle finestre e senza aloni con i trucchi di Giulia Groppo

Per prima cosa, si deve prendere della carta da cucina per rimuovere polvere e residui di sporco. A questo punto, la Groppo suggerisce di preparare una soluzione di acqua tiepida e ammoniaca profumata. Dove andremo a immergere un panno in microfibra. Si strizza e partendo dall’alto al basso, puliamo il nostro vetro, soffermandoci di più sulle macchie ostinate.

Prendiamo un altro panno in microfibra, imbeviamolo di acqua, strizziamo bene e risciacquiamo il tutto. A questo punto, bisogna lucidare la superficie con un detergente e un panno appositi per i vetri. Giulia Groppo ci suggerisce di usare due panni diversi per interno ed esterno. E di non pulire i vetri quando splende il sole, perché gli aloni si formano con più facilità. Che è uno dei dieci errori che commettiamo nelle pulizie di casa.