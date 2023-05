Altro che espadrillas o ballerine, ma sono queste le scarpe da donna che tutte vorranno per l’estate 2023

Le passerelle sono sempre importanti perché ti anticipano quelle che saranno le tendenze per le stagioni successive. Uomini e donne, quindi, guardano con attenzione quello che le modelle indossano mentre sfilano. Così da vedere anche se, per caso, qualche particolare.

capo è ritornato di moda, oppure no. Ed ecco quali saranno le scarpe di tendenza per l’estate 2023

Secondo la psicologia, dalle scarpe che indossiamo si possono dedurre molti aspetti psicologici che ci riguardano. Un ricercatore americano aveva affermato che osservando condizione della scarpa, colore, stile, costo, si potesse capire il 90% della personalità di chi la indossava. Addirittura, il suo credo politico, il reddito e anche l’età.

Insomma, non solo il viso, ma anche la scarpa è un biglietto da visita importante che diamo al mondo esterno. Ecco perché ci sono persone che ne comprano tantissimi modelli, che hanno intere scarpiere piene di scarpe. Che, magari, indossano una o due volte, ma ci piace viziarci anche in questo. Ecco perché, durante le sfilate, non si guarda solo ai modelli dei vestiti che andranno di moda, ma anche alle scarpe che faranno tendenza.

Le scarpe sono un accessorio fondamentale, ma attenzione alle conseguenze in casa nostra

Prima di addentrarci su quali scarpe faranno impazzire le signore, nella prossima estate, va ricordata una cosa. Ovvero, che le scarpe sono l’oggetto che provoca il 50% dello sporco portato in casa. Occorre intervenire, per tutelare la nostra salute.

Detto questo, passiamo alle scarpe, che completano al meglio il nostro outfit. Esattamente come la borsa, a partire da quella che andrà di moda tra qualche settimana. Ebbene, d’estate, di solito, si pensa a modelli classici. Invece, si potrebbe dire altro che espadrillas o ballerine, ma sono queste le scarpe che dovremmo comprare.

Ecco dalle passerelle cosa è emerso in tema di scarpe, a partire da questo modello che farà tendenza

Si diceva delle passerelle per la moda primavera-estate 2023. Ebbene, le slingback, col loro taglio molto chic, sono state tra le scarpe protagoniste delle sfilate. Perfette per l’estate, grazie al tallone scoperto e al cinturino che fascia la caviglia come un bracciale.

Eleganti con la loro punta chiusa, perfette non solo per la sera, ma anche per la donna professionale, durante il giorno. Oltretutto, è un modello di scarpa che non conosce età, nel senso che si adatta perfettamente a signore giovani, come a quelle più mature.

Altro che espadrillas o ballerine, ma sono queste le scarpe estive che piaceranno alle signore

Interessante, poi, notare come il tacco piccolo sia tornato ancora di moda. Niente tacchi alti, insomma, ma kitten heels, non più alti di cinque centimetri, dal sapore vintage. Ma c’è una scarpa che, a sorpresa, potrebbe essere la regina dell’estate 2023.

E si tratta degli stivali estivi, in particolare quelli texani, che faranno tendenza anche nella imminente stagione. Nelle passerelle, si sono ammirati modelli che arrivavano fino al ginocchio, con punte decisamente affilate. I cuissardes, pitonati o neri, da abbinare con minigonna, insomma, faranno tendenza. Vi ricordate Jennifer Lopez quando, due anni fa, in estate, mostrò cuissardes dorati, con plateau maxi plateau e vertiginoso tacco a spillo? E anche gli anfibi estivi sono perfetti per la moda street style. Insomma, le ballerine, per una stagione, le lasceremo nelle scarpiere.