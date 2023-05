Montagne di soldi e dea bendata in azione nel 2023 per 3 segni zodiacali amati da Amanda Lear

Vero nome Amanda Tapp, originaria del Vietnam, artista a tutto tondo, famosa per le sue relazioni con i personaggi più incredibili della cultura pop del secolo scorso. Amanda Lear ha amato segni incredibili che avevano tanto talento e hanno avuto tanta fortuna. 3 di questi segni avranno un anno assolutamente indimenticabile.

Incontra Salvator Dalì nel 1965 a Parigi, comincia con lui una relazione inaspettata perché all’inizio non le era proprio piaciuto. Ma diventerà una storia indimenticabile, la vita incredibile dell’artista la coinvolgerà totalmente portandola in posti assurdi e vivendo esperienze da romanzo. Amanda Lear è Scorpione mentre Salvador Dalì è Toro. L’attrazione tra questi 2 segni è fortissima, è fisica, mentale e spirituale, spesso tra questi 2 segni si instaura un equilibrio perfetto. Ci appartiene al segno del Toro è tenace, caparbio, leale e paziente. Difficilmente il segno vive annate totalmente negative, spesso la dea bendata lo bacia con annate strabilianti.

Il 2023 sarà uno di questi anni. Dalì era un virtuoso surrealista a cui la fortuna non è mai mancata. Il Toro avrà momenti d’oro come sempre, anche se dovrà aspetta il mese di maggio. Giove nel segno lo libererà di problemi e incombenze e con la tela bianca davanti a disposizione le invenzioni saranno di primissimo livello. La vicinanza di Venere porterà tante emozioni diverse durante tutto l’anno.

Coppia vincente

Montagne di soldi e dea bendata in azione anche per il Capricorno. È il segno zodiacale di uno dei più grandi geni del Novecento, icona pop e punto di riferimento del panorama culturale mondiale. È David Bowie che visse 2 anni di amore intenso e combattuto con Amanda Lear. Successe nel 1974, David Bowie non conosceva Friz Lang e Amanda Lear per il compleanno della star di Heroes lo portò al cinema a vedere Metropolis. Scorpione e Capricorno insieme sono sinonimo di ambizione. Schiacciano gli ostacoli e si uniscono completamente. Insieme sono molto fortunati.

Sono tanti gli anni fortunati per il Capricorno. Giove spesso vigila, anche nel 2023 chi è dello stesso segno di David Bowie avrà denaro e fortuna. Le circostanze fortunate aumenteranno l’autostima e i traguardi impensabili saranno raggiunti. Forti emozioni anche in amore con lo Scorpione e quest’anno anche con il segno dei Pesci.

Montagne di soldi e dea bendata in azione anche a fine anno

Quando Miguel Bosè in un’intervista ha raccontato della sua liaison con Amanda Lear, lei è rimasta interdetta. Era una storia privata, se lui l’ha raccontata vuol dire che deve averlo colpito nel profondo. Queste le dichiarazioni dell’attrice e conduttrice televisiva. Fu il primo amore del cantante nato a Panama e lui lo ha voluto mettere in chiaro nella sua autobiografia. Segno dell’Ariete, insieme alla Scorpione danno vita alla coppia più passionale dello zodiaco. Insieme questi 2 segni fanno faville, si amano e portano la fortuna uno nella vita dell’altro.

Nel 2023 l’Ariete avrò bisogno dello Scorpione ma in primavera sconfiggerà tutti i suoi nemici. Gli obiettivi mancati in passato verranno raggiunti quest’anno e nessuno potrà ostacolare il cammino verso nuove ricchezze. Soprattutto per chi avrà uno Scorpione di fianco. Chi appartiene al segno di Miguel Bosè dovrà trovare la sua musa, il resto sarà la fortuna a farlo. Fine anno decisamente in discesa.