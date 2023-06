Come pulire lo scopino del wc senza candeggina? Finalmente svelato, dal coach dell’ordine, il rimedio infallibile. Lo conoscevi?

L’igiene del bagno è una delle priorità per avere una casa in ordine. Stiamo attenti ai sanitari, ai pavimenti, alla doccia. Poi, magari, trascuriamo una cosa fondamentale come lo scopino del bagno che, essendo nascosto, non è al centro dei pensieri. Male, considerando quello che si annida sopra di lui. Ecco, allora, il metodo naturale, del coach dell’ordine, per pulirlo senza candeggina

Vi è mai capitato l’ospite che, alla sera, dopo cena, vi chiede: “Scusa, c’è un bagno?” Che voi lo guardate con la voglia di prenderlo e buttarlo fuori da casa. Dove crede che la facciamo noi?

Dal balcone? Dal terrazzo? Pazienza. Le regole della buona educazione ci impongono di fare buon viso a cattivo gioco e di indicare all’ospite scortese dove fare i suoi bisogni. Ovviamente, il gabinetto deve essere pulito. E non solo quando vengono gli ospiti a casa. L’igiene è importante in tutta la casa, ma a maggior ragione nel bagno, per motivi ovvi. Ogni giorno, si dovrebbe avere il tempo per pulire almeno l’essenziale, ma poi si finisce per trascurare tante altre cose del nostro bagno. Come, ad esempio, lo scopino.

Per chi non ama usare la candeggina, questo è il metodo alternativo per pulire lo scopino

C’è chi pulisce lo scopino del bagno con la candeggina, anche se non tutti amano l’odore. In pratica, lo lasciano in ammollo, nel water, con un detersivo gel e la candeggina, per tutta la notte. Poi, il giorno dopo, risciacquano tirando lo sciacquone e il gioco è fatto. Invece, come pulire lo scopino del wc senza candeggina?

Del resto, sappiamo che esistono anche delle soluzioni pazzesche per avere un bagno profumato per tanti giorni e senza prodotti specifici. Senza dimenticare i segreti per disinfettare le spugne del bagno togliendo loro il cattivo odore.

Ecco come Luca Guidara, il famoso coach dell’ordine, mostra cosa fare sul suo profilo Instagram

Tornando allo scopino, cosa fa, come alternativa, nel suo profilo Instagram, Luca Guidara, il coach dell’ordine? Ci mostra un filmato decisamente chiaro e sul quale non dovrebbero più esserci dubbi. Guidara ci spiega che, per pulire, senza la candeggina, servono semplicemente due oggetti. Ovvero, una bacinella e del percarbonato.

Percarbonato di sodio che può essere comprato online, oppure in alcuni supermercati e nei negozi che trattano prodotti biologici. A volte, si può trovare anche in negozietti di casalinghi ed in erboristeria. Insomma, non dovrebbe essere un grosso problema riuscire a procurarselo.

Come pulire lo scopino del wc senza candeggina? Una volta procurato il percarbonato si fa così

Per prima cosa, dobbiamo versare dell’acqua nella bacinella. Attenzione, che deve trattarsi di acqua calda, superiore ai 40 gradi, altrimenti il percarbonato non si attiva. Solo in quel caso, infatti, si scompone sviluppando quell’ossigeno attivo che ha la capacità di smacchiare ed igienizzare. Altrimenti sarà inutile.

A questo punto, dobbiamo aggiungere il nostro percarbonato, in modo che possa sciogliersi. Fatto questo passaggio, è arrivato il momento di inserire scopino e portascopino nella bacinella di acqua calda. Dovremo lasciarli in ammollo per tutta la notte e, il giorno dopo, avere cura di risciacquarli.