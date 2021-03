Come pulire le travi in legno di un soffitto alto con facilità e senza scala, con questa semplice soluzione

Un soffitto con le travi a vista dona un effetto molto caldo alla casa. Questa è una prerogativa di tutti i particolari in legno, che si tratti di porte, di finestre e anche di un soffitto con le travi a vista. La questione diventa un po’ più problematica quando le travi si impolverano. Spesso questo tipo di soffitti sono alti e le travi sono complicate da raggiungere persino con la scala. Per non parlare della scomodità che può comportare, oltre al rischio di cadere. Lo scopo di questo articolo è proprio quello di suggerire come pulire le travi in legno di un soffitto alto, con facilità e senza scala. Può sembrare un’operazione impossibile, ma non è così.

Un’asta particolare

Escludendo di usare la scala per ragioni di praticità, per pulire le travi in legno di un soffitto alto, sarà indispensabile utilizzare un attrezzo che possa permettere di arrivare tanto in alto.

La soluzione ideale per questo scopo è un’asta telescopica allungabile per scope e moci. La lunghezza di questo attrezzo potrà essere regolata in base all’altezza che dobbiamo raggiungere. Un tipo di asta di questo genere raggiunge i 3 metri. Si può acquistare nei negozi di casalinghi ben forniti. Nel caso non si trovi, si consiglia l’acquisto online. Sarà la svolta.

Come utilizzarla

Con un’asta di questo tipo il gioco sarà presto fatto. Basterà avvitare una scopa all’estremità dell’asta, per dare alle travi in legno una bella spazzata e rimuovere la polvere.

Dopodiché, sostituire la scopa con un buon mocio, di quelli belli spessi. A questo punto, pulire le travi con acqua e un detergente per il legno, sarà un vero gioco da ragazzi. Servirà semplicemente il classico secchio con il suo apposito strizza mocio.

Il detergente migliore da utilizzare per questa operazione è un detergente specifico per il legno, donerà lucentezza e ravviverà il colore del legno. Pulire le travi in legno di un soffitto alto, frequentemente, non sarà più un problema.