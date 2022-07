In una casa, piccola o grande, le cose da fare non mancano mai e spesso ci troviamo con detersivi, pezze e scope tra le mani, protette da guantoni in lattice.

I nostri impegni domestici solitamente si dividono in impegni di routine e impegni “straordinari”, e cioè non abituali. Nella prima categoria rientra, per esempio, la pulizia del bagno e della cucina, con un focus su sanitari, lavello e stoviglie. Inoltre, troviamo anche la tradizionale “passata” di straccio e la temutissima spolverata che cerchiamo di alleggerire con panni cattura polvere versatili per mobili e pavimenti.

Nella seconda categoria, invece, quella degli impegni domestici straordinari, possiamo annoverare, per esempio, la pulizia dei lampadari, degli armadi o dei filtri del condizionatore. Tuttavia, dedicandoci a queste pulizie extra potrebbe subentrare la necessità di dare una riordinata a quelle parti della casa spesso dimenticate.

Una di queste potrebbe proprio essere la credenza della cucina o la vetrinetta del salotto, protagoniste dell’articolo di oggi.

4 utili idee per sistemare piatti, bicchieri e tazze nella vetrina o credenza del salotto o della cucina

Queste due tipologie di mobili solitamente rientrano all’interno della lista dei pezzi d’arredo, che non mancano mai in una casa. Il loro compito, infatti, è ospitare le stoviglie giornaliere o quelle che tiriamo fuori solo per le occasioni, come piatti, bicchieri, tazze e tazzine.

Spesso, però, aprendo le ante della credenza o sbirciando attraverso i vetri della vetrinetta potremmo notare un certo disordine e/o una certa disorganizzazione. Allora, ecco che nell’elenco degli impegni straordinari potrebbe comparire proprio una loro risistemazione.

Per farlo, velocemente e creando una disposizione estetica ma anche funzionale, potremmo mettere in pratica qualche trucchetto da veri “professional organizer”.

Per i piatti

Partiamo proprio da loro, i “contenitori” dei nostri esperimenti culinari e cioè i piatti piani, fondi e da portata. Per occupare meno spazio possibile potremmo semplicemente impilarli.

In un angolo potremmo sistemare quelli piani, partendo dai più grandi fino ad arrivare a quelli più piccoli, per dolce e frutta. In un altro angolo, invece, potremmo impilare quelli fondi. Infine, alle loro spalle, potremmo disporre, in piedi, i piatti da portata, dando un tocco chic e recuperando spazio.

Per i bicchieri

Passando ai bicchieri, che siano per l’acqua, il vino o lo spumante, basterebbe semplicemente disporli in fila, dividendoli per tipologia.

Un’altra accortezza sarebbe mettere a portata di mano quelli che effettivamente utilizziamo di più. Quindi, potremmo disporli davanti e sui ripiani più facilmente raggiungibili.

Per le tazze

Infine, per quanto riguarda le tazze da tè e le tazzine da caffè, potremmo riordinarle in due modi diversi.

Il primo modo prevedrebbe di impilare 3 piattini, seguiti da altrettante tazze messe una dentro l’altra.

Il secondo modo, invece, prevedrebbe di creare delle piccole torri alternando piattini e tazze.

Allora, ecco qui 4 utili idee per sistemare piatti, bicchieri e tazze all’interno di vetrine e credenze, agevolando questo compito casalingo straordinario.

