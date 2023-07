Come pulire le persiane sporche in poche mosse, ecco il metodo infallibile usato anche negli hotel

Le persiane sono tra i punti più difficili e scomodi da pulire. Se stai cercando un metodo veloce per eliminare polvere e sporcizia, ecco come fare.

Pulire la casa è già fastidioso di per sé per la maggior parte delle persone se poi è anche difficile è ancora peggio. Tra i punti più scomodi di tutta la casa ci sono sicuramente le persiane o gli avvolgibili. Sia che la tua casa sia in campagna o in città, purtroppo sono oggetti che si sporcano velocemente. Pioggia, polvere e pioppi si attaccano alla superficie non sembrano voler andare via con nulla. A prescindere dal detergente utilizzato, pulire con cura quei piccoli spazi è un’impresa. Ma adesso, eccoti svelato un trucco furbissimo che utilizzano anche negli hotel.

Come pulire le persiane sporche in poche mosse e senza fare troppa fatica

Gli avvolgibili, per quanto fastidiosi, sono sicuramente più semplici da pulire e lavare, soprattutto quelli dei balconi. Con il detergente giusto, che non è la candeggina o il classico sapone di Marsiglia, si ottiene un ottimo risultato. Basta qualche cucchiaio di percarbonato di sodio, acqua e una pezzetta e via, gli avvolgibili sono come nuovi. Questo prodotto è perfetto anche per le persiane in PVC interne ed esterne, è vero. Ma come arrivare nelle fessure tra un listello e l’altro?

Il segreto sta tutto in un piccolo oggetto che abbiamo quasi tutti in cucina, le presine! Ma non le classiche in tessuto, per arrivare tra tutti i listelli servono quelle di silicone. La forma di queste presine è il segreto che senza sforzi ti farà pulire alla perfezione le persiane.

Come utilizzare le presine per quelle lucide e pulite

La forma delle presine in silicone non è solo ideale per impugnare bene le maniglie di pentole incandescenti. Quella strana forma “a chela” permette di arrivare anche nei punti più difficili delle stecche delle persiane. Ovviamente il silicone non assorbe la sporcizia, quindi dovrai rivestirlo con un panno cattura polvere. Questo passaggio eliminerà lo strato più superficiale lasciando quello di sporcizia più incrostato. A questo punto utilizza un panno sottile di microfibra imbevuto di acqua e detergente e passa tra le stecche. Tutta la sporcizia rimasta verrà via in un attimo e arriverai facilmente in tutti i punti, anche i più difficili. Risciacqua con acqua pulita, e se serve fai un altro passaggio ed ecco fatto.

Ecco quindi, come pulire le persiane sporche in poche mosse e senza disperarsi. Ricordati anche che persiane e zanzariere filtrano la luce e bloccano le zanzare, ma accumulano sporcizia. Puliscile periodicamente e vedrai che anche ti libererai più velocemente della polvere in camera da letto. Questo è uno dei segreti per evitare che si formino velocemente strati di polvere in tutta la casa.