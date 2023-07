Vuoi avere ascelle fresche e profumate per giorni? Il deodorante durerà a lungo con questi 3 trucchi geniali

Le temperature roventi di questi giorni possono farci sudare parecchio. In estate si suda di più e moltissimi di noi hanno paura di puzzare. Per fortuna il deodorante corre in nostro aiuto, ma a volte non quanto vorremmo. Per questo motivo, oggi vogliamo svelarti alcuni trucchetti a dir poco fenomenali per stare freschi a lungo.

Il deodorante è un prodotto essenziale nella nostra routine quotidiana. Questo, ovviamente, è ancora più indispensabile in estate quando fa molto caldo e sudiamo di più. Scegliere il deodorante migliore e più adatto alle nostre esigenze è fondamentale, ma spesso non basta. Molti di noi commettono degli errori quando lo usano e questo può comprometterne sia la durata sia l’efficacia. Ecco che oggi ti spieghiamo quale deodorante scegliere, come usarlo al meglio e tre segreti che ti permetteranno di avere ascelle sempre fresche e profumate. Sei pronto a saperne di più?

Vuoi avere ascelle fresche e profumate per giorni? Scegli il deodorante giusto e usalo così: non tornerai più indietro!

Partiamo da una semplice distinzione: quella tra deodorante e antitraspirante. Se sei una persona che suda molto ti conviene scegliere e usare un antitraspirante. Questo prodotto può essere usato non soltanto sotto le ascelle ma anche sulla pancia, nell’interno coscia e negli altri punti in cui sudi di più. Il deodorante invece dovresti usarlo se hai paura di puzzare: questo infatti contiene alcol, utile a combattere i batteri responsabili del cattivo odore. Se possibile opta per uno dalla fragranza discreta, fresca e delicata.

A questo punto, quanto devi usarne? Non esagerare mai. Se è uno spray, non vaporizzare il prodotto per oltre due secondi, mentre se è un roll on basta passarlo 2 o 3 volte. Un’altra domanda che ci facciamo spesso è “quando dobbiamo usarlo”? Il momento migliore è subito dopo aver lavato le ascelle o dopo la doccia. Il deodorante dura di più se usato sulla pelle asciutta e pulita. Infine, anche se hai il tuo deodorante di fiducia, ogni tanto usane uno diverso: con il tempo tende a perdere di efficacia!

Ecco 3 prodotti naturali che non ti faranno puzzare le ascelle

Vuoi avere ascelle fresche e profumate per giorni? In cucina avrai senz’altro dei limoni: usa il loro succo prima di applicare il deodorante. Utilizzalo a giorni alterni prima del deodorante per eliminare i batteri responsabili del sudore maleodorante ed ottenere così un effetto prolungato. Sempre in cucina ci sono altri due prodotti che aiutano a neutralizzare gli odori e permettono al deodorante di svolgere meglio il suo lavoro. Stiamo parlando di bicarbonato di sodio e amido di mais.

Questi potrai usarli ogni giorno dopo la doccia perché eliminano i cattivi odori e assorbono l’umidità in eccesso sulla pelle. Usare il deodorante dopo aver applicato bicarbonato o amido di mais ci permetterà di avere ascelle fresche per giorni e giorni. Li proverai?