La polvere in camera da letto non va mai via? Ecco come liberarsene una volta per tutte

Pulisci ogni giorno e in poco tempo vedi la polvere riformarsi? Ecco come diventare una maestra delle pulizie con dei piccoli trucchi salvavita!

Sembra impossibile, hai appena passato l’aspirapolvere e pulito tutto con il panno cattura polvere. Eppure, basta tenere un secondo la finestra aperta ed ecco quel fastidioso pulviscolo sui mobili. Quando succede nelle altre stanze non è un grosso problema, ma in camera da letto è diverso. Il solo pensiero di addormentarti sulle lenzuola impolverate ti fa impazzire? Ecco qualche trucchetto per dire addio alla polvere almeno per qualche giorno!

Se la polvere in camera da letto non va mai via prova a fare così

Anche se stiamo sempre a pulire, soprattutto in estate la polvere si accumula più+ facilmente. Questo dipende sicuramente dal fatto che per far arieggiare casa teniamo più spesso le finestre aperte. Ma come è possibile che si formi tutta quella polvere soprattutto se abbiamo le zanzariere? Ecco, questo potrebbe essere una delle cause a cui non pensiamo mai. Pulire le zanzariere dalla polvere e dai pioppi può evitare che si accumuli velocemente la polvere. Utilizza un detergente non aggressivo, ma non lavarle solo con l’acqua altrimenti la polvere si accumulerà prima

Addio in un paio di mosse

Una buona ventilazione, al contrario, può aiutarti a non fa accumulare polvere in camera da letto. Se la polvere non riesce a fuoriuscire è normale che si attacchi alle superfici a sua disposizione. Quindi, quando arieggi, alza le zanzariere, come prima cosa.

Dopodiché, utilizza un purificatore d’aria e vedrai che risultati. Questi nuovi accessori non solo sono utili per intrappolare i peli dei tuoi animali domestici. Grazie al loro funzionamento, intrappolano la polvere nel filtro evitando che si accumuli. Si può utilizzare anche il condizionatore in modalità umidificatore o anche una pianta. Ma l’importante è purificare il più possibile l’aria, anche procedendo a lavaggi frequenti. Soprattutto se si vive in zone di passaggio o molto trafficate. Meglio lavare bene anche terrazze e balconi, anche lì si forma tanta polvere che poi entra in casa!

Quindi, se la polvere in camera da letto non va mai via, prova a fare così. Ricordati di far passare bene l’aria e procurati un purificatore, vedrai che la polvere ci metterà di più a formarsi!