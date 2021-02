Le pareti rivestite in pietra naturale conferiscono grande eleganza all’ambiente domestico. Qualcuno, però, potrebbe avere il dubbio su come pulire le pareti di casa in pietra.

La difficoltà maggiore legata alle pareti interne in pietra riguarda specialmente le intercapedini. Lo spazio tra una tessera e l’altra se non pulito accuratamente diventa il punto di raccolta privilegiato della polvere e dei piccoli insetti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Un altro problema riguarda, invece, la formazione di macchie e aloni a causa del tempo e di condizioni atmosferiche non ottimali. Come, ad esempio, la presenza di umidità.

In questi casi dovremo valutare l’opportunità di fare i lavori di riqualifica del caso che esulano dai metodi di pulizia delle pareti per la semplice presenza di polvere.

Pulizia con il vapore

Il vapore è il miglior modo per la pulire le pareti interne in pietra. È quello che consigliamo più vivamente. Si tratta di un metodo naturale, non aggressivo e molto efficace.

L’impiego di vapore non richiede il consumo di alcun prodotto chimico. Quindi non ha alcuna ricaduta sull’ambiente, in generale, e sull’ambiente domestico, in particolare. Tutto ciò che serve è una spazzola a vapore di buona qualità. La spazzola non deve essere aggressiva. In caso contrario rischiamo di procurare graffi o di compromettere la brillantezza dei materiali.

Usiamo gli ingredienti che abbiamo in casa

Esiste un’alternativa valida all’uso del vapore. Ricorriamo a due ingredienti naturali che abbiamo tutti in casa: aceto e limone. Entrambi i prodotti hanno un ottimo potere sgrassante.

Naturalmente dovremo assicurarci che non ci siano controindicazioni nella loro applicazione su determinati materiali. Infatti, se è vero che sono sgrassanti, essi hanno anche un forte potere corrosivo.

Ad ogni modo, se siamo certi di poterli usare, diluiamoli in abbondante acqua bollente per mitigare la loro acidità. Inoltre, prima di procedere alla pulizia con questa soluzione, accertiamoci di avere eliminato il grosso della polvere grazie a un panno o a uno spolverino.

Ecco, dunque, come pulire le pareti di casa in pietra in maniera semplice ed efficace.