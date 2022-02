L’utilizzo della piastra per stirare i capelli, ma anche per fare i boccoli è un’operazione abbastanza semplice. Non occorre essere parrucchiere per prendersi cura della propria capigliatura. Basta un poco di manualità per restare sorpresi dei risultati, degni di un vero hair stylist.

In prospettiva anche di risparmio, vale la pena attrezzarsi di questo elettrodomestico segreto per evitare, ogni settimana, di andare a farsi trattare dal parrucchiere. Che, per quanto sia bravo, alla fine si farà pagare. Si potrà ottenere, invece, anche a casa una buona messa in piega. Chi li preferisce diritti, chi li ama leggermente mossi, ma anche con un movimento più intenso. Oggi, il mercato offre delle soluzioni interessanti e pratiche, studiate soprattutto per non rovinare i capelli e garantire il loro benessere.

La manutenzione prima di tutto

La piastra è un’alleata che non tradisce mai. A meno che ci siamo dimenticati di pulirla e di conservarla in buone condizioni. Ecco che, senza la giusta manutenzione, se ne compromette il suo funzionamento e a farne le spese sono proprio i capelli. Dipende molto dalla frequenza di utilizzo, ma si consiglia di pulirla, in media, almeno una volta al mese. E dunque, è importante sapere come pulire la piastra per i capelli e poterla utilizzare al massimo della sua efficacia.

Quando decidiamo di compiere l’operazione, assicuriamoci che sia spenta. Un piccolo particolare che non andrebbe trascurato. Si consiglia di intervenire quando le placche siano fredde o al massimo solo tiepide perché solo così si può ottimizzare il risultato. Basta prendere un panno morbido, meglio se in microfibra, inumidirlo con l’acqua e poi, semplicemente, passarlo su tutte le parti della piastra, placche e pulsantiera comprese. Attenzione a non graffiarle il rivestimento.

Come pulire la piastra per i capelli dalla lacca, dal gel e dalla forfora con un semplice ingrediente che tutti abbiamo in casa

Se questo passaggio non dovesse essere sufficiente per rimuovere qualche incrostazione, aiutiamoci con un bastoncino di cotton fioc e andiamo a pulire nelle aree più difficili. Ad esempio, attorno ai pulsanti e alle impugnature. Riprendete il vostro panno umido e versiamoci sopra un poco di alcol etilico denaturato. Ecco l’ingrediente che renderà le vostre placche davvero pulite e igienizzate. E a questo punto, asciughiamo ogni angolo dell’apparecchio, partner del nostro fascino. Anziché l’alcol, anche la crema formata da acqua ossigenata e bicarbonato di sodio distribuita con uno spazzolino, potrebbe aiutarci a ottenere delle placche davvero igienizzate.