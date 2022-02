Siamo entrati nel mese dell’amore, perché pian piano si sta avvicinando San Valentino, per la gioia soprattutto dell’universo femminile.

Molti stanno già iniziando ad acquistare qualche regalino romantico per sorprendere la dolce metà. I single, al contrario, spesso non vedono l’ora che questa giornata passi.

Purtroppo però questo segno zodiacale potrebbe inaspettatamente passare un San Valentino da dimenticare poiché avrà la Luna in opposizione.

Il segno zodiacale del mese

Si tratta dell’Acquario che ha vissuto un 2021 altalenante ma che nel 2022 potrebbe ottenere la rivincita tanto desiderata.

Questo segno zodiacale è caratterizzato da una grande indipendenza. Per questo è sempre in cerca di un partner che comprenda questa parte del suo carattere. Infatti, generalmente i nati sotto questo segno non sono persone gelose, bensì risultano molto aperte e rispettose degli spazi del partner.

Sono in continua ricerca di nuovi stimoli, infatti amano conoscere nuove persone e fare nuove esperienze ed è proprio per questo che spesso sono imprevedibili.

Perciò potrebbe essere interessante conoscere la compatibilità con l’altro segno zodiacale, se si è in cerca d’amore.

Per natura, il segno zodiacale dell’Acquario è un instancabile ottimista e quindi riesce a superare tutte le difficoltà senza perdere di vista i suoi obiettivi.

Durante questo mese la perseveranza e questo spirito positivo porteranno grandi emozioni a livello sentimentale. Per chi ha un passato sentimentale turbolento sarà il momento giusto per lasciarselo alle spalle, con delle possibili conoscenze che potrebbero far tornare a battere il cuore.

Non solo per Toro e Vergine, febbraio sarà il mese del romanticismo e dell’amore per questo segno zodiacale baciato dalla fortuna

Sarà un mese davvero dinamico che premierà la tipica intraprendenza, che è già spiccata negli appartenenti a questo segno zodiacale e che renderà tutto molto più semplice.

Particolarmente positiva sarà la metà del mese. Proprio in corrispondenza con San Valentino, perché i nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero prendere coraggio per fare importanti dichiarazioni al partner. Per questo ci potrebbero essere grandi occasioni per fare il grande passo con una proposta di matrimonio o riflettere su un eventuale nuovo arrivo in famiglia.

Non solo per Toro e Vergine febbraio sarà un mese magico, dunque, ma ovviamente dipenderà tutto dalla nostra forza di volontà per raggiungere la felicità tanto desiderata.

Stessa sorte favorevole la vivrà anche il segno del Capricorno, che potrà godersi al massimo questo periodo grazie all’influenza positiva di Marte, Venere e Mercurio.

Questo segno zodiacale, infatti, vivrà un mese ricco di piacevoli sorprese e di passione in amore.

Anche per chi è single potrebbe aprirsi a nuove conoscenze che potrebbero anche sbocciare in un vero e proprio sentimento.

Infine, anche il Leone tornerà a vedere la luce dopo mesi difficili dal punto di vista sentimentale, specialmente dalla seconda metà del mese in poi.

Bisognerà solamente essere più aperti al dialogo e cercare di essere più comprensivi con il proprio partner per riuscire così a risolvere tutte le questioni irrisolte.