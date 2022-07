La stagione dei matrimoni è nel clou, basta guardarsi intorno. Praticamente tutti avranno un ricevimento a cui partecipare questa estate. Se anche noi abbiamo in progetto le nozze per l’anno prossimo, è normale prendere qualche spunto. Vediamo com’è l’organizzazione dei tavoli, quali menù abbiano scelto gli sposi o la location designata. È un modo per capire cosa vogliamo per la nostra cerimonia quando toccherà a noi.

Ma non basta avere lo sposo e il vestito, se non cominciamo dalla location è difficile farsi un’idea precisa. Forse sappiamo già quali fiori scegliere per il bouquet per renderlo davvero unico, ma sul ricevimento c’è molto da fare. Oggi vedremo qualche suggerimento per organizzare un ricevimento che rimarrà negli annali. Se vogliamo stupire tutti, scegliamo uno dei luoghi molto di moda negli ultimi tempi.

3 luoghi diversi dal solito per sposarsi e celebrare il matrimonio in location da sogno

Sempre più persone optano per matrimoni civili o celebrati all’aperto e non in chiesa. Qualcuno preferisce ancora sposarsi nella chiesa di paese, vero, ma altri puntano a qualcosa di più insolito. Dopo quasi due anni di stop, la voglia di avere una cerimonia unica si fa sempre più diffusa. Per questo le location insolite hanno preso sempre più piede ultimamente, anche grazie agli spazi aperti. Uno dei posti più insoliti in cui sposarsi è probabilmente un palazzo d’epoca. Non più ristoranti moderni, ma un ritorno alle origini e un collegamento con il passato. Luoghi incantati come castelli, teatri o case private con tanto di piccola cappella.

Immersi nei filari di vigne nel cuore della campagna

È una delle ultime tendenze che sta riscuotendo tanto successo: una cerimonia civile tra i filari più suggestivi, a pochi passi dalla tenuta di campagna. Sono sempre più le coppie che scelgono questa location per il loro matrimonio, soprattutto al Sud. Spesso queste tenute hanno anche una piccola cappella di famiglia, perfetta per chi vuole una cerimonia ristretta. Il menù tutto a chilometro zero, genuino e ricco di prodotti tipici della regione, completa l’esperienza. Di certo il vino in questa location non sarà un problema.

Ma un’altra moda degli ultimi tempi è sicuramente sposarsi sull’acqua, o addirittura sott’acqua. Sono sempre di più le coppie che scelgono il lungolago o l’interno dell’acquario. Tant’è che molte strutture si stanno organizzando anche per ospitare ricevimenti di nozze. L’atmosfera al tramonto sul lago è forse tra le più romantiche che ci siano. Ma nulla a che vedere con un matrimonio sott’acqua circondati da tutte le creature marine.

Ecco allora 3 luoghi diversi dal solito per sposarsi che ci faranno distinguere da tutti i nostri amici. Senza la location giusta è impensabile iniziare a fare i preparativi per le nozze. Scegliamo uno di questi luoghi magici e di sicuro tutto il resto ci verrà più facile. Poi non ci resta che preparare bene lo sposo prima di salire sull’altare e goderci questo giorno speciale.

