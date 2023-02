Come pulire la cacca di piccioni e gabbiani dal balcone e dai tessuti senza fatica

Uno dei problemi che più frequentemente si palesa è legato agli escrementi dei volatili. Ritrovarsi il balcone o, peggio, un tappeto ricoperto di feci è una delle esperienze meno piacevoli in assoluto. Per correre ai ripari sarà necessario trovare una soluzione per pulire le zone colpite.

Chi ha una casa al mare, ma non solo, sa bene quanto possano essere fastidiosi gli escrementi di piccioni e gabbiani. Questi, infatti, colpiscono in maniera indiscriminata balconi, terrazzi e davanzali delle finestre. Il lavoro per rimuovere quelle genericamente chiamate cacche può trasformarsi in qualcosa di davvero frustrante. Bisogna farlo con attenzione e cercando di non commettere errori di sorta.

Gli escrementi dei gabbiani saranno mediamente più grandi rispetto a quelli dei piccioni. Una maggiore attenzione sarà necessaria nel caso in cui ad essere colpiti fossero moquette, tappeti o automobili. Per tenerli lontani dal nostro balcone potrebbe essere utile avere come animale domestico un bel gatto o un cane.

Come pulire la cacca di piccioni e gabbiani

Se gli escrementi si trovano sulla terrazza o su un davanzale sarà importante, in primis, utilizzare la scopa. Se le cacche sono secche, infatti, si dovranno rimuovere prima di procedere alla pulizia vera e propria. Una volta eliminate, cercare di togliere macchie e aloni utilizzando il potere dell’acqua calda e di un po’ di detersivo o alcool. In questo modo eventuali residui verranno via velocemente. Nel caso di superfici porose lasciare agire l’acqua sull’escremento, che tornerà molle. Dopo questo si potrà eliminare con un getto di acqua e con una spazzola nel caso di rimanenze.

Automobile

La carrozzeria dell’automobile si dovrà trattare con rapidità dal momento che gli escrementi potrebbero lasciare segni indelebili. Anche in questo caso inumidire con acqua ed eliminare con un panno morbido. Da evitare la carta che potrebbe lasciare dei residui sulla carrozzeria. Esistono in commercio prodotti specifici che ci aiuteranno ad eliminare anche la macchia più ostinata. Quindi, la regola da non dimenticare è quella che ci consiglia di agire tempestivamente per limitare i danni.

Tappeti e indumenti

Nel caso in cui ad essere colpiti fossero tappeti o indumenti non bisognerà disperare. Si potranno usare spray specifici da acquistare al supermercato oppure un mix di acqua e aceto o detersivo. In questo modo si eliminerà il residuo fecale. Si consiglia comunque di mettere a lavare in lavatrice il tappeto o l’indumento colpiti.

Quindi, ecco come pulire la cacca di piccioni e gabbiani dal nostro balcone ma anche dagli indumenti. Lo stesso consiglio si potrà sfruttare nel caso di indumenti come pantaloni o giacche colpiti dalla scarica del volatile.