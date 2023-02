Il campo da tennis mozzafiato sospeso a 300 metri sul mare: ecco dove trovarlo e quanto è costato

Chi gioca a tennis, che sia un professionista o un amatore, pagherebbe oro per una partita su questo campo unico al Mondo.

Certamente per ottenere buoni risultati bisogna tener conto anche della fisica. Il tennis, infatti, risente un po’ dell’umidità ma, soprattutto, del caldo e dell’altitudine. Ma togliersi uno sfizio palleggiando su un campo con vista incredibile può davvero valere la pena.

Il campo da tennis mozzafiato che ha fatto innamorare anche Federer e Agassi

I due campioni hanno giocato su questo campo sospeso e ricordano quella esperienza come la più incredibile di tutta la loro carriera da tennisti. Nonostante siano passati molti anni Federer spiega che inizialmente ha avuto timore ed era nervoso all’idea di giocare a quell’altezza. Ma la curiosità ha avuto la meglio e l’esperienza ha ripagato quell’iniziale ritrosia.

Il campo si trova in cima ad una struttura architettonicamente complessa, progettata da un noto professionista britannico che voleva che diventasse un simbolo. Ci sono voluti 5 anni di lavoro per ottenere uno degli hotel stellati più iconico del pianeta.

Più di mezzo milione di euro e 7 stelle sul mare

Cifre da capogiro, proprio come la sensazione che si ha salendo su questo campo originale e da cardiopalma. Arroccato sulla cima di questo albergo 7 stelle, simbolo di una città ricca di eccessi, il campo da tennis di cui parliamo non lo è realmente. Nasce infatti come piattaforma per far atterrare gli elicotteri. In una delle strutture più lussuose al Mondo non può mancare infatti un eliporto. Ma l’idea di riconvertire quest’area in campo da tennis è stata geniale.

Ci si trova sospesi su una piattaforma che sembra appoggiarsi sull’aria, ma che in realtà ha una struttura in acciaio e un’anima in cemento armato. Si gode di una vista a 360 gradi ed è meraviglioso lo skyline. L’hotel si trova su un’isola artificiale, collegata alla terraferma con un ponte ed è il simbolo del turismo di lusso a Dubai.

Un trucco per entrare al Burj Al Arab spendendo pochissimo

La collocazione di questo alternativo campo da tennis induce stordimento. Ma è un prezzo che si può pagare per vedere il campo da tennis mozzafiato di Dubai. L’aria umida proveniente dal mare sottostante è più facile da fendere con la pallina. Ma è ancora più d’aiuto il caldo che caratterizza il clima di Dubai. Quando fa caldo, infatti, la pallina viaggia più velocemente e quindi i colpi sono più efficaci. Non dimenticare poi che l’altitudine ha un’enorme rilevanza sul gioco.

Tornei come quello di Madrid a 600 metri e quello di Bogotà a 2.500 metri di altitudine insegnano come ci sia molta differenza. Quanto più l’aria è rarefatta, più la palla vola senza attrito. A 300 metri sul mare è bene prendere le misure prima di iniziare la partita. Un colpo potrebbe andare fuori campo con maggior facilità.

Occhio però ai prezzi. Difficile che nella vita ci si possa permettere un soggiorno in questo hotel super lusso. Ma c’è un modo per godersi lo skyline. Puoi prenotare per un tè allo Skyview della Vela di Dubai. Spendendo soltanto 120 euro puoi entrare nel Burj Al Arab almeno una volta nella vita!