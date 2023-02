Non cani ma questi 2 animali sono ideali per i bambini, però abbiamo sempre commesso un errore

Non cani ma questi 2 animali sono ideali per i bambini-proiezionidiborsa.it

Quando i bambini chiedono un animale domestico si scatena il panico in casa. Eppure ci sono animaletti perfetti per aiutare i bambini a crescere.

I bambini spesso chiedono ai genitori di comprare loro un animaletto da compagnia. Nella maggior parte dei casi le richieste vertono principalmente su cani e gatti. Alcune razze di cane, infatti, sono perfette per chi ama stare in casa e per i bambini. Tuttavia riuscire a gestire un cane o un gatto potrebbe rivelarsi complesso. I cani, ma in generale gli animali, non sono dei giocattoli, hanno delle necessità di cui a volte ci si dimentica.

Non si tratta solamente di dare loro da mangiare o da bere, hanno bisogno di compagnia e di affetto da parte del loro padrone. Ci sono animali più semplici da gestire ma che, al pari degli altri, necessiteranno di cure. Animali di piccole dimensioni perfetti per i bambini ma anche per gli adulti che non hanno tempo per curare un cane o un gatto. Tra questi troviamo i conigli nani, i criceti e i pesci rossi.

Non cani ma questi 2 animali sono ideali e adatti ai nostri bambini

Dolce e affettuoso, il coniglio nano è un piccolo animaletto perfetto anche per i bambini. Chi deciderà di tenerlo libero per casa dovrà fare attenzione al fatto che il coniglio tenderà a mordicchiare qualsiasi cosa. Verdure, semini, un po’ di frutta sono i cibi preferiti dai coniglietti. Il costo per la cura di questo animale non è alto, una volta all’anno necessiterà di una visita veterinaria. In questo modo riusciremo ad assicurarci che tutto vada per il meglio.

Criceto

Il secondo animale perfetto per i bambini è il criceto. Un classico intramontabile che, spesso, comporta qualche delusione. A differenza del coniglio nano, infatti, i criceti solitamente non amano essere maneggiati. In caso di nervosismo eccessivo tenderanno a mordere facendo anche male.

Le cure sono simili a quelle per il coniglio nano, bisognerà cambiare la lettiera due o tre volte la settimana e lasciare sempre a disposizione acqua, un po’ di verdura e qualche semino. Un animaletto simpatico e docile che insegnerà ai bambini come occuparsi di un altro essere vivente.

Pesce rosso

Il più classico degli animali domestici acquistati per i bambini è, forse, il meno adatto a loro. Si tratta del pesce rosso o, in generale, dei pesci. Si tratta di esseri viventi che non potranno essere maneggiati e che, invece, andranno solamente osservati. Per questo si ritiene che, per quanto semplici da gestire, non si tratti di esseri ideali per un bambino.

Chi sceglie un pesce dovrà ricordare che si tratta di esseri che hanno bisogno di vivere in un ambiente pulito e che dovranno essere nutriti in maniera adeguata. Non cani ma questi 2 animali sono ideali proprio per i bambini, quindi, mentre i pesci sarebbe preferibile evitarli.