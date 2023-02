I gatti neri portano sfortuna? Ti sbagli: ecco cosa vuol dire quando si sogna un gatto nero e se ti attraversa la strada

Il gatto nero è uno degli animali più affascinanti al Mondo. La sua indiscussa eleganza lo rende un animale davvero stupendo e speciale. Sfortunatamente, attorno alla sua figura aleggiano moltissime credenze e superstizioni. Oggi vogliamo fare chiarezza e spiegare il perché di queste leggende e che cosa significa quando un gatto nero incrocia il nostro cammino.

Siamo nel 2023 eppure, ancora oggi, moltissime persone si bloccano alla vista di un gatto nero. Purtroppo i preconcetti sono difficili da vincere, soprattutto quando sono così radicati nel tempo. Quando un gatto sceglie di vivere con noi è un dono, a prescindere dal colore del suo pelo e dalla razza. Con questo articolo vogliamo svelarti il perché di queste inutili superstizioni e altre interessanti curiosità.

I gatti neri portano sfortuna? Scopri le origini di questa sciocca superstizione

I gatti sono animali dolcissimi e quelli neri sono tendenzialmente molto educati, fedeli e coccoloni. Tuttavia, nel Medioevo si credeva che i gatti portassero sfortuna. Ai tempi, si viaggiava in carrozze trainate da cavalli. A volte, percorrendo delle strade buie di notte, i cavalli si imbizzarrivano alla vista degli occhi di un gatto nero. Ecco da dove nasce la diceria che i gatti neri sono sinonimo di sventura.

Ma non è tutto, anche Papa Gregorio IX nel lontano XIII secolo non contribuì a dare ai gatti una reputazione positiva ribattezzandoli “compagni delle streghe”.

Il gatto nero porta fortuna: ecco perché

Per fortuna, in alcuni Paesi il gatto nero è simbolo di buona sorte. Nell’Antico Egitto, i gatti erano venerati e considerati protettori della casa, delle donne incinte e portatori di fortuna. Anche nell’Antica Roma il gatto era considerato una figura positiva e simbolo di prosperità. Inoltre, anche oggi in Paesi come la Scozia, l’Inghilterra e il Giappone il gatto nero è un animale che porta fortuna.

Per cercare di sdoganare queste inutili dicerie, il 17 novembre si celebra la festa del gatto nero, istituita dall’Associazione Diritti Animali e Ambiente.

Cosa vuol dire se sogni un gatto nero?

Secondo l’interpretazione dei sogni, sognare un gatto nero può essere legato a un bisogno di indipendenza e alla voglia di ribellione. Sognare un gatto nero può farti capire che è ora di cambiare qualcosa nella tua vita e non che qualcosa di brutto stia per accadere. Secondo la Smorfia Napoletana, se sogni un gatto nero dovresti giocare il numero 81: chissà che non ti porti fortuna!

Cosa vuol dire quando un gatto nero ti attraversa la strada?

I gatti neri portano sfortuna? Assolutamente no. Citando le parole di Groucho Marx “Se un gatto nero ti attraversa la strada significa che sta andando da qualche parte”.

Anche qui entrano in gioco le credenze popolari. In Germania e in Inghilterra, se il gatto attraversa da sinistra a destra porta bene. In Brasile, invece, se il gatto nero cammina verso di te potrai avere una giornata fortunata. Ma in fondo, sta a te scegliere a cosa credere, ma una cosa è certa. I gatti neri, così come ogni altro essere vivente, hanno diritto di vivere sereni ed essere rispettati e protetti dai pericoli.