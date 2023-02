Interpump, una realtà italiana che da quando è stata quotata in Borsa nel 1998 è arrivata a guadagnare circa il 3.000%. Questa crescita è stata la naturale conseguenza di una crescita societaria accompagnata anche da una politica di acquisizioni mirata agli obiettivi del gruppo. Proprio recentemente Interpump ha acquistato una società indiana, ma di questo parleremo dopo. Quale futuro per una delle eccellenze dell’industria italiana?

La società cresce in India

Interpump ha acquisito l’85% del capitale della Indoshell Automotive System India per un valore di 8 milioni di euro. Questa società opera nel settore della fusione di metalli ferrosi e non (ghisa e alluminio) e sarà strategica per il gruppo. Queste sono le parole del presidente Montipò

“La riduzione del rischio è un principio di gestione fondamentale del Gruppo. Attraverso questa operazione il gruppo rafforza la propria capacità di autonomia e approvvigionamento delle fusioni, fondamentale nel settore valvole e importante per molti altri settori operativi del gruppo. Una operazione, questa, strategicamente molto più importante della sua cifra economica.“

Quale futuro per una delle eccellenze dell’industria italiana? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 22 febbraio a quota 51,85 euro, in rialzo dell’1,67% rispetto alla seduta precedente.

Il mese di febbraio per le quotazioni di Interpump è trascorso in una lunga fase laterale compresa tra i livelli 50,35 € e 52,10 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Anche i numerosi segnali di forza registrati nel corso della seduta del 22 febbraio non sono stati sufficienti a rompere la resistenza e a fare decollare il titolo. D’altra parte nel corso della stessa seduta anche il supporto è stato sollecitato e ha resistito alle pressioni ribassiste.

La situazione, quindi, è di attesa. Per chi non ama il rischio, la cosa migliore da fare potrebbe essere quella di attendere il break di uno dei livelli indicati.

