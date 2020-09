Come pulire in maniera semplice un tavolo di legno macchiato dal calore. Sai che non dovresti mai poggiare una pentola bollente su un tavolo di legno? Se lo fai, c’è la possibilità che tu possa assistere ad uno spiacevole fenomeno e cioè alla comparsa di un alone causato dal calore. Apparentemente non c’è soluzione a questo problema. Non si smacchia, nessun prodotto specifico la rimuove e neanche l’olio di oliva, generalmente utilizzato per pulire i mobili di legno, è d’aiuto in qualche modo. Niente paura! In quest’articolo ti spiegheremo proprio come pulire in maniera semplice un tavolo di legno macchiato dal calore.

Il procedimento per pulire un tavolo di legno macchiato dal calore

Prima di tutto, sappi che per prevenire questo problema, se proprio non hai un altro appoggio, puoi servirti degli appositi sottopentola disponibili in commercio. In questo modo, non avrai da temere che il tuo tavolo si macchi. Se invece è troppo tardi, tieni conto di questo consiglio per le prossime volte e segui il procedimento che ti proponiamo. In questo modo, gli antiestetici aloni bianchi causati dal calore svaniranno in un batter d’occhio.

Prendi un ferro da stiro ed uno strofinaccio da cucina. Poni il primo a media impostazione senza vapore e stendi il panno lungo la parte macchiata della superficie del tavolo di legno. Ponici sopra il ferro e attendi un paio di ore. Trascorso questo lasso di tempo, l’alone dovrebbe essere sparito. Se si è solamente sbiadito, ripeti il procedimento o, altrimenti, prova l’alternativa che ti suggeriamo. Infatti, non esiste un solo metodo per pulire in maniera semplice un tavolo di legno macchiato dal calore.

Il secondo prevede l’utilizzo di un tubetto di dentifricio. Devi strofinarlo delicatamente sulla macchia e lasciarlo asciugare qualche giorno per poi rimuoverlo. Altrimenti, puoi utilizzare un semplice phon per capelli dotato di beccuccio. Basta, infatti, avvicinarlo all’alone e passarci sopra il getto per qualche minuto. Noterai la macchia sbiadirsi fino a scomparire del tutto.

