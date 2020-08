L’olio d’oliva è uno degli ingredienti essenziali dell’alimentazione dei Paesi del Mediterraneo. Già solo immaginare di cucinare un pranzo o una cena senza farne uso è quasi impossibile. Tuttavia esistono anche altri modi per impiegarlo. In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi mostrerà infatti come pulire i mobili di legno con l’olio d’oliva.

Come pulire i mobili di legno con l’olio d’oliva

Con il tempo i mobili di legno finiscono spesso per opacizzarsi. Lucidarli col solo aiuto una pezza però non basta a fargli riacquistare l’originaria lucentezza. Se si vuole evitare di ricorrere agli appositi prodotti in commercio, si può allora versare una piccola quantità di olio su un dischetto di cotone o su un panno. A questo punto basta passarlo dolcemente contro la superficie in legno per poi rimuovere l’olio in eccesso con un panno asciutto.

In caso si voglia lucidare il mobilio in legno in maniera più approfondita è possibile ricorrere ad una soluzione di limone e olio d’oliva. Per prepararla basta mescolare quantità uguali di questi due ingredienti. Una volta ottenuta la miscela occorre passarla dolcemente sulla superficie da lucidare e in seguito ripulirla con una pezza per evitare che rimanga unta.

Eliminare i graffi dagli oggetti in legno

L’olio di oliva è in effetti il migliore amico di chi ha oggetti e mobili in legno in casa! Una soluzione composta da pari quantità di olio e aceto può infatti aiutare anche ad eliminare i graffi dagli oggetti in legno.

Non solo mobili ed oggetti

L’olio di oliva può essere infatti utilizzato anche per lucidare il parquet. Farlo sarebbe ideale proprio perché questo tipo di pavimentazione è particolarmente delicata e prodotti a base di candeggina o di alcool potrebbero risultare corrosivi a lungo andare. Tuttavia bisogna ugualmente utilizzare una piccola quantità di olio, da non lasciare asciugare sul parquet.

Cera fai da te per lucidare il parquet

Un’altra possibile soluzione è quella di produrre della cera per lucidarlo utilizzando 1/2 di tazza di quella d’api, 200 g di olio d’oliva e 5 g di olio essenziale di lavanda. Bisogna porre la cera in un contenitore capace di resistere al calore. Farla poi sciogliere a bagnomaria. Aggiungere in seguito l’olio di oliva e mescolare fino ad ottenerne un amalgama. Lasciarlo sul fuoco per un paio di minuti e lasciarlo riposare. Ecco ottenuta la vostra cera fai da te, che bisogna poi conservare in un barattolo di vetro. Ad ogni utilizzo è bene lasciarla prima sciogliere leggermente sul fuoco o in un microonde e poi strofinarla sul parquet. In seguito pulire quest’ultimo con una scopa fin quando non si ottiene l’effetto di lucentezza desiderato.

