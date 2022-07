I talloni spaccati sono uno dei piccoli inconvenienti a cui andiamo incontro quasi tutti prima o poi. Sfortunatamente, si manifestano di solito durante la stagione estiva, proprio quando vorremmo sfoggiare i nostri piedi indossando calzature aperte, fresche ed eleganti. Questo avviene perché d’estate generalmente la pelle dei piedi è più secca. Inoltre, indossando calzature basse i talloni vengono sottoposti a pressione maggiore e dunque è più facile che la pelle si stacchi. Ma come possiamo rimediare a questo imbarazzante inestetismo? Attenzione, perché uno dei metodi più gettonati rischia purtroppo di portare a più danni che vantaggi. Vediamo perché.

Non utilizziamo raspe, lime o pietra pomice se abbiamo i piedi secchi

Per rimediare ai talloni spaccati, molti si precipitano ad acquistare raspe o lime per pedicure e ci vanno pesanti con il trattamento per eliminare la pelle secca. Ebbene, utilizzare le maniere forti in questo modo potrebbe essere un rischio controproducente. Raspe, lime e pietra pomice vanno bene per rifinire una pedicure o eliminare lo strato più superficiale di pelle morta. Ma se abbiamo delle spaccature sui talloni, questi strumenti potrebbero peggiorare la situazione.

Attenzione non utilizziamo questo metodo per i talloni spaccati perché sembra funzionare ma nel giro di qualche settimana potrebbe peggiorare la situazione

Se utilizziamo degli strumenti abrasivi per eliminare spessi strati di pelle dal tallone potremmo ottenere l’effetto opposto a quello sperato. Questo perché la pelle potrebbe essere stimolata a produrre ancora più cellule in seguito al trauma di una raspatura troppo energica. Ci ritroveremmo così con talloni ancora più secchi e spaccature ancora più profonde. Ma dunque qual è la soluzione?

Meglio procedere con l’idratazione

Attenzione, non utilizziamo questo metodo per i talloni spaccati, perché lime e raspe potrebbero peggiorare la situazione. Per eliminare questo inestetismo occorre armarsi di pazienza e procedere a un’idratazione quotidiana, che ammorbidisce gli strati di pelle più superficiali e previene la formazione di spaccature. Anche indossare scarpe chiuse quando possibile aiuta a prevenire le spaccature sui talloni. Se invece ci serve una soluzione drastica per eliminare la pelle morta da tutta la pianta del piede, possiamo provare una maschera per il peeling. Si può fare tranquillamente a casa, ma teniamo a mente che dopo il trattamento i nostri piedi continueranno a spellarsi per diversi giorni, rendendoli poco gradevoli alla vista. Investiamo anche in una crema idratante specifica per i piedi, dalla formulazione più pesante rispetto a quelle pensate per il resto del corpo.

Approfondimento

Ecco quali smalti scegliere per la pedicure estiva che vanno bene con tutte le calzature per piedi raffinati ed eleganti