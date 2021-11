Avere una casa sempre pulita e in ordine è una vera sfida. Specialmente dopo aver trascorso un’intera giornata a lavoro. Pavimenti da lavare, bagno da pulire, per non parlare del disordine e della polvere. A peggiorare la situazione si ci mettono anche le scarpe infangate dei bambini e i peli del cane.

Ci sono lavori di casa che possono davvero mettere alla prova la nostra pazienza. Oltre a richiedere molto tempo, è difficile ottenere i risultati sperati. Ciò accade soprattutto quando si decide di lavare cuscini, le relative federe e i copridivano. Gli arredi imbottiti dovrebbero essere lavati e igienizzati almeno una volta al mese.

Infatti, sono le superfici con cui entriamo maggiormente in contatto, specialmente le mucose come naso e bocca. Il cuscino è un nascondiglio per milioni di batteri. Ecco perché non dovremmo mai trascurare una pulizia approfondita mensile. Ma in pochi conoscono il segreto per eliminare peli e sporco da federe e copridivano senza lavarli.

Perché pulire federe e cuscini è così difficile

Quando si ritiene necessario il lavaggio di federe, cuscini o altri arredi imbottiti, bisogna organizzarsi bene. Ogni volta si deve aspettare la giornata giusta, con molto sole, e avere a disposizione molte ore libere.

Questo perchè in inverno la difficoltà aumenta. Questi tessuti d’arredo sono difficili da lavare ma anche da asciugare. Col favore del sole possono asciugarsi in un paio di giorni. Ma con l’arrivo del freddo bisogna escogitare altri metodi per asciugarli. Ecco perché, per la pulizia quotidiana, preferiamo passare l’aspirapolvere sulle superfici.

Purtroppo, però, il metodo dell’aspirapolvere non è del tutto efficace, specialmente sui tessuti di cotone. Il risultato è che lo sporco non va via veramente ma si sedimenta. Ma tra poco sveleremo un trucco per pulirli perfettamente senza usare l’acqua.

In pochi conoscono il segreto per eliminare peli e sporco da federe e copridivano senza lavarli

Per far sì che l’operazione di pulizia di federe e copridivani risulti efficace non avremo bisogno di nessun prodotto chimico. Infatti, in casa abbiamo già tutto quello che ci serve.

Utilizzeremo un prodotto economico universale che tutti abbiamo in casa e un oggetto altrettanto comune. Il primo è il bicarbonato di sodio, che abbiamo visto qui in azione contro lo sporco di grasso. Il secondo è un guanto di plastica o in lattice.

Per prima cosa indossiamo il guanto. Poi, iniziamo ad accarezzare la superficie di cuscini o del divano. Noteremo immediatamente che il guanto raccoglie ogni forma di sporco, lasciando tutto pulito. Solo dopo, versiamo il bicarbonato sulla superficie pulita senza levarla. Con una spazzola, spazzoliamo l’intera superficie. Per finire, aspiriamo il tutto con l’aspirapolvere ed ecco che avremo federe e copridivano puliti e senza acari.