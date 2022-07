Come trasformare un incasso da frigo in dispensa ed eliminare le farfalline

Per dispensa si intende lo spazio riservato alla spesa. Già da sé questa definizione fa capire quanto sia importante dedicarvi attenzione. Merendine, scatolami, pasta, biscotti, salse, patatine e chi più ne ha più ne metta vengono posizionati all’interno della stessa.

Nonostante la pulizia, però, può capitare che si formino degli insetti, le cosiddette farfalline, le quali risiedono stabilmente dentro la dispensa. Trattasi di tarme che, perlopiù, arrivano con l’estate, questi insetti si nutrono di alimenti derivati dalla farina.

Per questo motivo le troviamo in dispensa. Qualora vi fosse un pacco di pasta o di biscotti aperto, le farfalline se ne ciberanno. Ragion per cui diviene essenziale allontanarle e, allo stesso tempo, organizzare la dispensa.

Solitamente, nelle cucine lo spazio riservato alla dispensa è piuttosto piccolo. Molte famiglie, infatti, tendono ad usare altri spazi come tale. Uno di questi è il frigo ad incasso. Nelle cucine moderne il frigo si trova all’interno del mobile della cucina stessa. In questo modo si risparmia sull’acquisto del frigo.

Tuttavia il problema della dispensa permane per cui, in molti casi, si preferisce acquistare un frigo, usando quello ad incasso come dispensa. Se ci stiamo chiedendo come trasformare un incasso da frigo in dispensa, ecco come fare.

Estrazione e sistemazione

Prima di tutto, bisogna svuotare il frigo, girare la manopola in alto per chiuderlo, staccare la corrente e sbrinarlo. Una volta vuoto, pulito e non funzionante dobbiamo rimuoverlo dal mobile della cucina. Per estrarlo dobbiamo svitare le viti che lo tengono attaccato, sia alla parte superiore che a quella inferiore del mobile, nonché all’apertura.

Successivamente, bisogna prendere il frigo dall’interno, sollevandolo con una mano, mentre l’altra deve sostenere lo sportello. Portiamolo in avanti, fino a che non lo avremo estratto del tutto. Il mobile, adesso, è pronto per essere usato come dispensa.

Possiamo attaccarvi delle mensole, oppure possiamo inserire un mobiletto a scompartimenti. Per averla sistemata e ben organizzata dovremmo separare gli alimenti. Tutti quelli che rientrano nella categoria scatolame andrebbero messi insieme.

Per esempio, le scatolette di tonno, di mais e così via. Chiaramente, la pasta andrà in un altro scomparto e per evitare le farfalline consigliamo di metterla all’interno di barattoli ermetici.

Come trasformare un incasso da frigo in dispensa ed eliminare le farfalline

Se abbiamo le farfalline o le formiche dentro la nostra dispensa, consigliamo di svuotarla e di pulirla, innanzitutto. Creiamo una soluzione di acqua e aceto, da mettere all’interno di uno spruzzino, e strofiniamo con un panno morbido.

In commercio esistono delle trappole apposite per farfalline. Trattasi di adesivi da appiccicare all’interno della dispensa e che attirano le farfalline, in modo tale da rimanervi attaccate. In questo modo non ci sarà bisogno di svuotarla, ma la pulizia andrebbe fatta almeno una volta a settimana.

