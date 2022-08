Vedere la Slovenia in bici con 10 tappe partendo da Lubiana

Nel 2021 questa zona è stata insignita come la Regione europea della gastronomia. Da qui parte l’idea di un percorso enogastronomico e turistico da vivere in sella ad una bicicletta.

Per i meno allenati dobbiamo precisare che ci sono dei tratti che si possono percorrere in treno con trasporto bici.

Ma questo tour di 11 giorni non regala solo delizie per il palato.

Consente anche di ammirare le bellezze di un territorio a volte sottovalutato e poco conosciuto. Si passa infatti per città e borghi incantevoli, godendo anche di panorami naturalistici spettacolari.

Vedere la Slovenia in bici con 10 tappe gourmet partendo da Lubiana

Avendo ben chiaro l’itinerario, si potrebbe anche decidere di spezzarlo o viverne solo una parte qualora la vacanza dovesse essere più breve di 11 giorni. Si parte dalla capitale della Slovenia, la romantica Lubiana. È tra le più piccole capitali d’Europa e non è mai troppo affollata. Non per questo risulta spenta. Viene animata dalla popolazione universitaria e dalla innumerevoli iniziative culturali. Il fiume Ljubljanica scorre pacifico e divide la parte più antica dalla zona commerciale. Un ottimo punto di partenza per un viaggio lento e improntato alla sostenibilità. 470 chilometri di ciclabile abbinati a tante tappe enogastronomiche per scoprire l’ospitalità slovena. Un viaggio da affrontare carichi di energia e tanta curiosità.

La bellezza di questo territorio sta nella capacità di concentrare luoghi e panorami diversificati in poca distanza. Infatti è una regione non troppo estesa ma che consente di passare da vigneti a castelli, da boschi a sorgenti termali, fino a ristoranti stellati in pochissimi chilometri.

Ptuj e Maribor

Partendo da Lubiana prendiamo il treno verso Maribor. Architetture del 700 e 800 arricchiscono un centro storico delizioso. Il fiume Drava ed il parco cittadino rendono bene l’idea di questa cittadina famosa per il vino e con un’aria mitteleuropea. Qui avremo la prima tappa gastronomica da MAK, non distante dal fiume.

Con un’ora di pedalata si arriva a Ptuj, una città molto antica che si arrocca ai piedi del castello che domina il Drava. Durante questa sosta si deve visitare l’antica cantina che produce un rinomato Sauvignon.

E poi via per le colline, le località termali ed i boschi. Si vivranno contrasti architettonici che vanno dalla Belle époque a monasteri fortificati e campanili con la tipica forma a cipolla.

Verso occidente

Muovendoci invece da Lubiana verso ovest, troviamo la parte più naturalistica. Ci vorranno circa 3 ore di pedalata per arrivare in un luogo dove la natura si sposa egregiamente con l’attività dell’uomo. Qui si produce un ottimo Pinot nero e dei formaggi da degustare nei casolari immersi nel verde.

Nella Valle della Vipava potremo anche vivere un’esperienza unica. Una cena nel Castello di Zemono, sede di un rinomato ristorante stellato. Gusteremo piatti della tradizione rivisitati da uno chef premiato dalla Guida Michelin.

E da qui si procede verso Nova Gorica, Caporetto, fino quasi ad arrivare a Trieste. Un modo diverso per vedere la Slovenia in bici e scoprire angoli nascosti. Tutto un alternarsi di piatti prelibati e bellezze naturalistiche, culturali ed architettoniche.

