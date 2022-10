Come pulire il forno in 5 minuti facendo splendere il doppio vetro e le teglie

Quando organizziamo le pulizie durante i cambi di stagione rischiamo di perdere tanto tempo nella pulizia del forno. Utilizzare questo elettrodomestico è comodo, la sua pulizia decisamente meno. Avendo molte parti interne e nascoste, eliminare la sporcizia potrebbe essere tutt’altro che facile. Vediamo come provvedere risparmiando tempo ed energie e raggiungendo il miglior risultato possibile.

I prodotti naturali che abbiamo in casa sono in grado di sgrassare in maniera efficace. Con una tazza di acqua calda, bicarbonato e sale grosso otteniamo un potente prodotto da utilizzare in pochi minuti per eliminare i residui presenti. È necessario lasciar agire questo sgrassante naturale per almeno un’ora, quindi nel mentre possiamo occuparci di altre pulizie e tornare al nostro forno solo per il risciacquo. Se il forno presenta incrostazioni causate da cibo che è stato bruciato, possiamo utilizzare il succo di limone. Oltre a pulire otterremo anche un’ottima azione disinfettante.

Attenzione a non sporcare il fondo

Prevenire invece che curare è sempre un metodo consigliato. Se evitiamo di incrostare il fondo del forno, la pulizia successiva sarà più semplice. Per fare questo possiamo ricorrere ai contenitori con i coperchi come quelli in terracotta che proteggono il cibo durante la cottura. Se il fondo si è sporcato possiamo riempire di aceto e acqua calda una ciottola e inserirla dentro al forno chiudendo il vetro. Lasciamo che l’aceto agisca tutta la notte e passiamo il succo di limone sul fondo al mattino risciacquando sempre con acqua calda. Il fondo dovrebbe risultare alla fine splendente.

Il sale grosso può essere mischiato anche con l’aceto oltre che con il bicarbonato, il prodotto sarà ugualmente efficace. Lasciato agire per 30 minuti o un’ora ci permetterà di eliminare le incrostazioni e ora sapremo come pulire il forno in 5 minuti.

Sgrassare metalli, fornelli e parti della cucina

Molti utilizzano la schiuma da barba per eliminare le macchie dai tessuti, per pulire vetri e specchi e anche per igienizzare forno, lavatrice o lavastoviglie. Nel forno bisognerebbe spruzzare la schiuma da barba sulla teglia e accenderlo a 50 gradi per 30 minuti. Quindi aspettare che la teglia si raffreddi per eliminare i residui di grasso.

Filtri, cappe, fornelli e parti interne sono sempre complicate da far brillare. Se vogliamo sperimentare un sistema particolare possiamo sciogliere 2 cucchiai di borotalco in 700 ml di acqua. Versando tutto in uno spruzzino possiamo raggiungere le parti metalliche nascoste che si trovano in profondità. Gli ugelli dei bruciatori, le resistenze e le leccarde del forno sarebbero libere da grasso e sporcizia in poco tempo con questi rimedi naturali molto efficaci. Se non sappiamo in che modo pulire il forno pensiamo sempre ai prodotti che abbiamo in dispensa. Ci aiuteranno senza danneggiare l’ambiente in cui viviamo.

Come pulire il forno in 5 minuti facendo splendere il doppio vetro e le teglie

Non è necessario smontare il doppio vetro del forno per pulirlo in profondità. Possiamo preparare dei prodotti con l’acido citrico e l’aceto, il sale e l’acqua calda e versarli in uno spruzzino. In questo modo raggiungeremo i punti più lontani con facilità. Usiamo un mestolo avvolto in uno strofinaccio e puliamo il doppio vetro anche nelle parti più interne.

Lo stesso sistema sarà utile per le teglie, per le guide e per tutti gli accessori metallici del nostro forno.

