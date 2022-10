Capita a volte di avere la netta sensazione di stare antipatici a qualcuno, ma di non avere alcuna prova effettiva. Magari quella persona non è mai stata scortese con noi, o non ha mai mostrato alcun gesto di antipatia o mancanza di rispetto. Eppure la sensazione permane. Ma come possiamo assicurarci se ci siano effettivamente dei sentimenti di antipatia nei nostri confronti da parte di qualcuno? Ebbene, possiamo scoprirlo semplicemente osservando quella persona. Il linguaggio del corpo inconscio, infatti, non mente mai, e se sappiamo leggere i segni avremo una risposta alla nostra domanda. Ma vediamo a che cosa prestare attenzione.

La distanza fisica equivale a distanza emotiva

Ci viene naturale avvicinarci fisicamente alle persone che ammiriamo o che ci piacciono. Al contrario, uno dei segni più sicuri di distanza emotiva è la distanza fisica. Se la persona di cui sospettiamo non si avvicina mai a noi più del necessario, e si tiene sempre a distanza, i nostri sospetti potrebbero essere fondati. Osserviamo ad esempio come si comporta in situazioni di gruppo. Cerca di sedersi dal lato opposto della stanza? Mette sempre qualcun altro tra sé e noi? Anche se è un comportamento inconscio, possiamo facilmente notare questo atteggiamento.

Sono questi i 3 indizi per capire se stiamo antipatici a qualcuno

Il secondo indizio è ancora più semplice da osservare: si tratta del linguaggio del corpo di questa persona. Osserviamo ad esempio come tiene le braccia. Se le incrocia, o le pone davanti al corpo, significa che ha un atteggiamento di ‘chiusura’ nei nostri confronti. Anche le gambe incrociate possono trasmettere lo stesso messaggio. È importante anche il contatto visivo. Se non ci guarda mai negli occhi, o al contrario ci guarda sempre fissi, potrebbe significare che quella persona prova antipatia nei nostri confronti.

Se guarda sempre l’ora o trova scuse per andar via

Sono questi i 3 indizi per capire i veri sentimenti di qualcuno nei nostri confronti. Il terzo indizio è quello che riguarda la gestione del tempo. Se quella persona guarda continuamente l’orologio in nostra presenza, o fa per andarsene diverse volte, significa che potremmo starle antipatica. Anche il trovare scuse per andar via o per non presentarsi a un appuntamento è un indizio sicuro. Ma attenzione, perché possiamo utilizzare il linguaggio del corpo anche per capire quando la sintonia con il nostro partner sia ormai tramontata, e la fine di una relazione potrebbe essere alle porte.

Lettura consigliata

Non soltanto spalle dritte e petto in fuori, dobbiamo fare attenzione ad altri tre aspetti per trasmettere autorevolezza e fiducia