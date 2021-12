Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo spesso occupati di malware, virus informatici e nuove truffe online. Lo scopo è sempre quello di fornire ai Lettori gli strumenti migliori per proteggersi ed evitare di farsi rubare soldi.

Purtroppo, però, i criminali informatici sono molto creativi e ideano sempre nuovi metodi per truffare gli utenti. Infatti, gli utenti Android devono stare attenti al nuovo virus che svuota il conto corrente con una telefonata

Recentemente un nuovo malware pericolosissimo si sta diffondendo su milioni di dispositivi nel Mondo. Anche in Italia tantissimi utenti hanno iniziato a segnalare comportamenti e problematiche riconducibili a questo software malevolo.

L’epicentro della campagna di diffusione di questo programma sembra essere il Brasile e i bersagli sono i telefoni del “Robottino Verde”. Gli esperti di sicurezza informatica di Cleafy sono sicuri, e gli utenti Android tremano davanti al nuovo virus che svuota il conto corrente con una telefonata.

La minaccia brasiliana

Il nome di questo software nato per prosciugare il conto in banca è BRATA. Secondo gli studiosi, sarebbe in grado di collegarsi a tutti i dati presenti sullo smartphone Android colpito, compresi quelli finanziari del suo possessore. Questo non lascerebbe poi alcuno scampo: il conto corrente sarebbe esposto e quindi tutti i soldi al suo interno persi. Ma come funziona BRATA?

Il principio alla base è quello ormai usato da molte applicazioni di phishing e da trojan ad accesso remoto, detti anche RAT. Si riceve uno dei soliti SMS di testo che contiene un link malevolo, spacciato per un importante sito della propria banca.

Quando si clicca su quel collegamento, si viene rimandati al download di una presunta applicazione anti-spam. Gli utenti più ingenui potrebbero cascarci e a quel punto si riceve la promessa di essere ricontattati al più presto da un operatore bancario. Qui sta la grande differenza tra BRATA e altri RAT.

Gli utenti Android devono stare attenti al nuovo virus che svuota il conto corrente con una telefonata

Già, perché effettivamente la telefonata di un operatore arriverà. Incredibile a dirsi ma sarà una persona reale a tentare di convincere il malcapitato utente a scaricare un’altra applicazione, vendendola come importante e necessaria per le operazioni bancarie future.

Ingannati dall’effettiva telefonata di un vero operatore, molti potrebbero cascare nella truffa. Si ritroverebbero, così, installata sullo smartphone un’app che può controllare ogni dato e ogni movimento del dispositivo a distanza.

Ora che i Lettori sanno di cosa si tratta e come funziona, potranno facilmente evitare download indesiderati e non necessari. BRATA può fare tutto con lo smartphone: leggere SMS, registrare lo schermo e trasmetterlo, liberarsi di alcune app specifiche come gli antivirus e Google Play Protect e molto altro.