Meglio di bicarbonato e pediluvio pochi sanno che per eliminare il micidiale odore di sudore da sandali e piedi basterebbe questo rimedio poco conosciuto

Il caldo elevato porta molti effetti fisici e psicologici sgradevoli. Lo sappiamo bene tutti, non solo viaggiatori ed escursionisti. Tra le parti del nostro corpo più colpite ci sono i piedi ed i motivi sono vari: il continuo movimento, la scarsa ventilazione, la presenza di piccole ferite. Oppure anche la naturale propensione della pelle, di cui sono fatti i nostri sandali, ad assorbire i cattivi odori. Il risultato però potrebbe risultare fastidioso o, peggio, imbarazzante.

L’estate è ancora lunga, così meglio correre ai ripari in maniera rapida ed efficiente. Il problema non risiede nella nostra pelle.

È perfettamente normale che il sudore e l’umidità causino profumi nauseabondi. Per fortuna il problema potrebbe essere semplice da risolvere. Esistono ovviamente dei prodotti appositi in commercio, ma la soluzione potrebbe provenire da una sostanza chiamata caolino, o argilla bianca. La spiegazione è simile a quella per cui utilizziamo i fanghi quando andiamo a fare le terme.

Il funzionamento e come applicare

La possiamo trovare in erboristeria, talvolta anche in farmacia. Meglio di bicarbonato e pediluvio pochi sanno che possiamo stenderne un velo sulla superficie della suola o direttamente sul piede. L’ideale sarebbe applicare facendone un composto con gocce di alcuni oli essenziali. Vediamo, quindi, come fare.

Dobbiamo, intanto, sapere che questa sostanza ha un potere che assorbe gli odori, purifica la pelle e peraltro sarebbe in grado di riparare le piccole lesioni grazie ad una funzione cicatrizzante. Infatti spesso la presenza di batteri è proprio portata da ferite o piccoli taglietti. Questi portano batteri, e dunque cattivi odori,

Il caolino o argilla bianca è un mix di minerali polverizzati, composto prevalentemente di silicio e di alluminio, ma anche calcio e ferro. È un composto che non causa allergie, aspetto questo determinante per le pelli delicate. Inoltre è sterile, motivo per cui riduce le sostanze tossiche per osmosi senza rovinare la superficie della suola.

Per applicare potremmo creare un piccolo composto, utilizzando una bacinella di vetro. Inseriamo argilla bianca, bicarbonato e una decina di gocce di olio essenziale. Quello alla lavanda ha uno straordinario impatto olfattivo.

Mischiamo il composto e applichiamolo sulla pelle dei piedi oppure sulla superficie di pelle dei nostri sandali. È quasi invisibile dall’esterno, se non esageriamo con le quantità. Per questo possiamo tranquillamente lasciarlo depositare o applicarlo poco prima dell’utilizzo.

Ricordiamoci poi che l’effetto cicatrizzante è ideale per le superfici danneggiate della pelle, come i talloni (specie se screpolati) oppure i lati delle dita. Abbiamo dunque cura di considerare anche questi lati più nascosti.

Inoltre sciacquiamo, ricordando di applicarlo di tanto in tanto.

Spesso la natura ci fornisce alcuni strumenti semplici, ma estremamente funzionali. Ad esempio alcune spezie comuni potrebbero prevenire ed allontanare le cosiddette farfalle del cibo. Dovremmo provare allora ad inserirle nei cassetti e nei mobili in cucina.

