Il forno è uno degli elettrodomestici più utilizzati in assoluto. Lo accendiamo praticamente tutti i giorni, per cuocere delle pietanze o per riscaldarne altrettante. È per questo motivo che è importante avere cura della pulizia e dello stato del nostro forno. Infatti, spesso, commettiamo errori che sembrano piccoli, ma che, in realtà, si traducono in un aumento – non indifferente – del consumo di energia elettrica.

Ad esempio, non pulire con cura i residui di cibo che rimangono attaccati alle pareti interne del forno, farà aumentare l’energia elettrica necessaria a riscaldare il forno. Di conseguenza aumenterà anche il costo della bolletta. Ecco perché bisogna avere cura della pulizia del forno. E ora torniamo al discorso di partenza e capiamo perché è geniale il motivo per cui tutti stanno mettendo una mela nel forno.

Una mela al giorno toglie gli odori di torno

Forse il proverbio non era proprio così. In ogni caso, tanta gente sta iniziando a inserire una mela nel proprio forno. Come mai? Semplice. La mela ha il potere di neutralizzare gli odori, eliminando la puzza che deriva da cotture precedenti o briciole bruciate.

Basterà sbucciare una mela e tagliarla in quattro parti uguali. Questi pezzi di mela andranno inseriti nel forno e lasciati cuocere per quindici minuti a 180 gradi.

Quando apriremo il forno avvertiremo un buonissimo profumo di mela che avrà invaso il forno e che si insinuerà in tutta la casa. Gli eventuali odori di bruciato o altro, saranno spariti. E questo è tutto merito del potere della mela di neutralizzare gli odori. Incredibile vero?

Un metodo del tutto gratis e molto ecologico

La caratteristica positiva di questo metodo è che, in tal modo, potremo eliminare tutti i detersivi costosi e inquinanti che occupano i nostri armadi. In più potremo essere sicuri e tranquilli del fatto che questo metodo è totalmente naturale (quindi non inquinante per l’ambiente o per la nostra salute) e del tutto gratuito.

Insomma, ecco perché è geniale il motivo per cui tutti stanno mettendo una mela nel forno.

