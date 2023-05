In forma e con un fisico tonico anche dopo 2 gravidanze: allenamento e dieta di Cristina Chiabotto

Dopo la prima gravidanza molte donne si lasciano andare pensando di non tornare più alla forma di una volta. Ma si sbagliano di grosso. L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, dopo ben due figlie, sfoggia un fisico snello e tonico. Ecco come fa!

Fare regolarmente sport o attività fisica è fondamentale per mantenersi in forma e in salute. Spesso, molti si lasciano impigrire e accampano scuse. Un caso tipico è quello delle donne che, dopo aver partorito, pensano di non poter più sfoggiare il fisico di una volta. E così, si adagiano. Così facendo, però, non si fa altro che peggiorare la situazione. Rimettersi in forma dopo la gravidanza si può. Si deve avere cura di sé stesse sempre, in ogni fase della vita. La dimostrazione di come dopo ben due gravidanze si possa tornare ad essere snelli e tonici ce la fornisce Cristina Chiabotto.

L’ex Miss Italia oggi ha 36 anni ed è mamma di due bellissime bambine avute a distanza di un anno l’una dall’altra. Molti penseranno che la Chiabotto parta avvantaggiata vista la sua altezza di ben 184 cm. Vero, si dice “altezza mezza bellezza”, ma per tonificare serve impegno costante, indipendentemente dai centimetri!

In forma e con un fisico tonico anche dopo il parto

Cristina Chiabotto si allena 3 volte a settimana. Per due giorni fa un’ora di workout e un altro giorno si dedica al pilates. Per entrambe le attività si fa seguire personalmente da esperte professioniste.

Vediamo allora alcuni esercizi tratti dalla fitness routine dell’ex Miss Italia. Per i suoi workout, infatti, la Chiabotto esegue molti esercizi che vanno a coinvolgere tutto il corpo e sono ideali per allenare gambe e glutei. E al tempo stesso braccia e addominali. Insomma, un workout total body da concludere con utili esercizi di stretching, importantissimi per mantenere i muscoli elastici ed evitare contratture.

3 facili esercizi da fare comodamente anche a casa

Dopo un breve riscaldamento, Cristina Chiabotto comincia con dei classici squat. Cristina esegue però gli squat tenendo fra le mani una palla da yoga mantenendo le braccia tese. In questo modo la schiena rimane perfettamente dritta e così, in fase di discesa, la schiena resta in posizione corretta e cioè perpendicolare. Lo squat è uno degli esercizi fondamentali. All’inizio, se avete difficoltà a tenere la schiena dritta, provate ad aiutarvi sistemando sotto i talloni un rialzo di un paio centimetri.

L’allenamento prosegue con gli stacchi da terra, da eseguire con i manubri o con una kettlebell. La Chiabotto utilizza i manubri perché, dopo lo stacco, gira le braccia verso l’esterno e solleva le braccia verso l’alto fin sopra la testa. Il terzo esercizio riguarda i glutei. In posizione a quattro zampe, sollevare una gamba piegata a 90° e fare dei molleggi su e giù. Questo esercizio a corpo libero è molto efficace perché richiede grande senso dell’equilibrio e va a coinvolgere tutti muscoli. In particolare, la fascia dell’addome deve essere mantenuta sempre bella contratta. L’ideale sarebbe eseguire 15 ripetizioni di ogni esercizio per 4 giri.

Infine, Cristina Chiabotto svela di seguire una corretta alimentazione. Non una dieta rigida, bensì un regime alimentare equilibrato, sotto la guida di un medico professionista. Dunque, niente di così davvero faticoso o difficile. Per restare in forma e con un fisico tonico anche dopo aver avuto due figli, servono allenamento, dieta sana e, soprattutto, tanta costanza.