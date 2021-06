Come proteggere i capelli in estate per averli sempre belli sani e lucenti tutto l’anno

Chi semina bene raccoglie buoni frutti, è proprio il caso di dirlo quando si parla del proprio aspetto estetico. Come per l’abuso di cibo ipercalorico che inizia a farsi notare con l’accumulo dopo qualche giorno, anche per i capelli, meglio prevenire che curare.

Bisogna assolutamente proteggere i capelli in estate per averli sani e lucenti tutto l’anno. Con la giusta prevenzione e con i prodotti adeguati, non sarà più un problema dover affrontare l’estate.

Quali sono le giuste abitudini da avere per affrontare l’estate con il piede giusto

La prevenzione è la miglior cosa che si possa fare per non rischiare di rovinare i capelli. In effetti, quando purtroppo ci accorgiamo che i capelli sono sfibrati, spenti e che si spazzano, oramai è troppo tardi.

Ma come possiamo proteggerli durante la stagione estiva? Non occorrono particolari attenzioni, ma solo delle buone abitudini da avere nel quotidiano soprattutto se i nostri capelli sono esposti al sole, vento, salsedine e cloro.

Indubbiamente queste circostanze appena elencate sono i fattori comuni che avvengono principalmente quando siamo in vacanza in estate al mare. Non a caso dopo 3 mesi risultano secchi sfibrati e fanno fatica a crescere. A volte, l’unica soluzione è proprio darci un taglio.

Vediamo nel dettaglio quali sono le buone abitudini che dovremmo avere in vacanza per evitare di tagliare i capelli subito dopo l’estate. Una di queste è sicuramente non stressare i capelli con soluzione chimiche, prima dell’esposizione al sole.

Tinture, colpi di sole, stirature, schiarenti e così via, sensibilizzano il capello rendendolo già fragile e non pronto per un esposizione al sole. È risaputo che questi trattamenti danneggiano il capello e non aiutano durante un’esposizione al sole contro i dannosi raggi UV.

Anche il taglio dei capelli ha un ruolo fondamentale. Un buon taglio adeguato alle esigenze quotidiane è il miglior modo per per affrontare l’estate, lontano da messe in piega. Anche gli shock termici come la piastra e il ferro per i ricci che indeboliscono inevitabilmente il capello.

Come proteggere i capelli in estate per averli sempre belli sani e lucenti tutto l’anno

Quando siamo esposti al sole, le parti da proteggere sono il cuoio capelluto e il fusto del capello. Non tutti sanno che i raggi UV oltre ad essere dannosi per la pelle, possono essere un pericolo anche per i nostri capelli. Il cuoio capelluto è la parte del corpo più esposta al sole e se non viene adeguatamente protetta si può andare incontro a problemi.

Una scorretta esposizione al sole non solo invecchia precocemente la pelle, ma ci sottopone al pericolo anche di gravi problemi come il melanoma. Inoltre può compromettere la corretta funzionalità dei bulbi piliferi con la conseguenza della caduta dei capelli.

Per questo motivo occorrerà avere la buona abitudine di utilizzare delle lozioni che possono essere molto utili per nutrire i capelli al mare e creare un filtro solare. Sarà fondamentale quindi indossare un cappello o un foulard che possa schermare il cuoio capelluto almeno nelle ore più calde della giornata in esposizione al sole.