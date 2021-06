Finalmente, dopo mesi di lockdown passati a casa, è possibile ritornare a concedersi dei momenti di felicità e relax. D’altronde, l’arrivo dell’estate segna da sempre il tempo delle vacanze. Adottando tutte le misure di sicurezza (vaccinazioni, green pass e tamponi) sarà possibile riprendere a viaggiare in sicurezza e rivivere l’emozione di salire su un aereo.

Tante le destinazioni che ci attendono, ma ce n’è una in particolare che gli esperti di ProiezionidiBorsa consigliano, raggiungibile in un paio di ore di areo.

È un borgo incantato con un castello misterioso per una vacanza da favola a pochi chilometri dal mare

È la nobile Sintra, un borgo situato tra le colline della Serra de Sintra, in Portogallo, a pochi chilometri a nord Lisbona. Il vecchio borgo aperto alla vallata si trova a poca distanza dalle spiagge bagnate dall’oceano, distese infinite di un blu intenso, dalle onde selvagge. Siamo sulla punta del litorale portoghese, l’estremo confine del Vecchio Continente dove secoli fa partivano i conquistadores alla scoperta del Nuovo Mondo.

Il Palacio Nacional de Pena: Patrimonio dell’Umanità

Allontanandosi dal litorale, si raggiunge l’antico borgo di Sintra: un luogo unico al mondo, dal fascino ineffabile e senza tempo. Edifici dalle atmosfere moresche e barocche, stradine silenziose e appartate e, in alto, a dominare su un poggio, il Palacio Nacional de Pena. Si tratta di un castello fatato che pare davvero un miraggio: nel 1995, con il centro storico di Sintra, infatti, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Quello che colpisce del Palacio, oltre alla sua vista straordinaria, sono i colori, che virano dal giallo, al rosso, all’arancio. Dopo aver varcato il portone del Castello di Sintra si entra in un universo magico. Torri, cupole, merli, stanze in cui sono ancora conservati gli antichi arredamenti originali e il parco circostante in cui perdersi: è questo il Palacio Nacional de Pena. Una meta fuori dai soliti percorsi portoghesi a cui sarebbe un vero peccato rinunciare.

Cosa vedere a Sintra

Ma Sintra non è solo un castello misterioso per una vacanza da favola a pochi chilometri dal mare. Oltre al Palacio Nacional de Pena, l’attrazione a nostra vista più importante, merita una visita anche il Castelo dos Mouros, costruito nel’VIII secolo dagli arabi. E poi ancora il Palacio Nacional de Sintra (XIV secolo) dalle forme gotico-moresche tipiche del portogallo. La Quinta da Regaleira, tenuta con palazzo, giardini, fontane e grotte dell’inizio del XX secolo. Infine, per gli amanti del mare, si consiglia la Praia do Guincho, spiaggia con onde robuste, meta imperdibile per i surfisti di tutto il mondo.

