Questi 3 ingredienti che abbiamo in casa renderanno bianche e perfette le nostre unghie

Le nostre unghie sono, nella maggior parte dei casi, un importante biglietto da visita. Avere le unghie curate, pulite e trasparenti dà l’idea di una persona curata e che ci tiene proprio aspetto.

Spesso, non abbiamo la possibilità economica o il tempo di andare nei centri estetici per avere qualcuno che ci rimetta in sesto. Le unghie sono una di quelle parti del corpo che quando non abbiamo tempo, voglia o possibilità economica spesso tralasciamo e mettiamo in secondo piano.

Si pensi anche che alcuni fattori esterni potrebbero venirci contro.

Parliamo, ad esempio, della disidratazione che spesso può causare la formazione delle righe verticali o orizzontali sulle nostre unghie. La cattiva alimentazione le rende più fragili e pronte a rompersi. E anche la mancata pulizia spesso può non farci fare gran belle figure con chi ci osserva.

I rimedi naturali

Esistono però dei rimedi naturali che possono aiutare a risolvere questi piccoli problemi.

Rimedi naturali semplici da mettere in atto. Vediamo, quindi, l’incredibile effetto di questi 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa per rendere bianche e perfette le nostre unghie.

Stiamo parlando del bicarbonato, del succo di pompelmo o del succo di lime e dell’aceto di mele.

Per sbiancare le nostre unghie possiamo decidere di utilizzare questi 3 ingredienti singolarmente o tutti insieme per un effetto ancora più potente.

Andiamo quindi a spremere in un bicchiere 2 lime o 2 pompelmi in base a quello che decidiamo di scegliere.

Aggiungiamo a questo punto mezzo cucchiaio di bicarbonato e qualche goccia di aceto di mele.

Mescoliamo e se vogliamo aggiungiamo anche un cucchiaino di olio d’oliva che serve per ammorbidire le unghie e le pellicole.

Una volta ottenuta la nostra miscela, utilizzando un po’ di cotone applichiamo tutto sulle nostre unghie una alla volta.

Lasciamo in posa per circa 10 minuti e scopriamo il risultato. Le nostre unghie appariranno più lucide, bianche e brillanti. Da oggi in poi non dovremmo più preoccuparci di avere le unghie poco curate.