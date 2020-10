Tra gli antipasti veloci e colorati da mettere in tavola quando si hanno ospiti figurano le uova sode. Una scelta di veloce e facile esecuzione ma che può rischiare di annoiare se ripetuta più volte sempre nella stessa maniera. Anche perché un conto è dividere un uovo sodo in due e tutt’altro è mettere sul piatto di portata più varianti colorate tali da incuriosire ospiti e familiari. Vediamo quindi ora come farcire e decorare le uova sode con soffici creme salate fredde e calde.

Farcitura classica

La versione forse più consueta in assoluto tra le farciture è quella che prevede la riutilizzazione del tuorlo miscelato con la maionese. Per cui una volta che si sarà provveduto ad aprire l’uovo sodo in due, bisognerà svuotarlo del tuorlo. Il rosso d’uovo andrà poi amalgamato ad una parte di maionese, per poi unire tutto in un mixer da cucina. Si arriverà così ad un impasto dalla consistenza cremosa. Questo nuovo impasto sarà simile al tuorlo per colore e sapore, ma con una cremosità ben diversa. Se poi anziché servirsi di un cucchiaino per farcire le uova, ci si serve di un guanto o di una siringa da cucina, si potranno creare dei riccioli nella salsa. Un’idea carina che servirà pure a far fare bella figura a tavola con un minimo sforzo.

Mousse ai tre colori

Un’altra farcitura che riscuote spesso successo è quella che prevede un mix di tre ingredienti base. Vale a dire tuorlo d’uovo sodo, tonno e olive verdi, anche se si possono aggiungere pure capperi e sottaceti. Ebbene mischiando tutto nel mixer da cucina si otterrà un impasto stuzzicante e coloratissimo al quale basterà aggiungere un tocco di maionese. Ne discenderà una mousse fresca e appettitosa con cui farcire le uova di portata sulla cui sommità si potrà aggiungere una mezza oliva, un cappero o un ricciolo di maionese.

Crema al salmone

Passando ora alle opzioni calde di farcitura, la base di partenza può essere la besciamella. Ovvero una crema al latte e burro che, in questo caso, dovrà raggiungere una particolare densità. A questa crema base si possono poi aggiungere dei tranci di salmone affumicato che andranno frullati fino ad ottenere una salsa rosata. La besciamella ancora tiepida mixata con il salmone, produrrà una crema soffice e profumata, adatta per degli antipastini accompagnati ad un calice di vino bianco.

Crema al pesto

Come alternativa al salmone si può usare anche il pesto di basilico e pecorino romano. In questo caso magari il pesto potrà miscelarsi con la ricotta senza sale, o anche con formaggi molli e dal spaore delicato come la robiola. L’effetto finale sarà una salsa dall’aspetto verdognolo che spiccherà sul bianco latte dell’albume d’uovo da farcire. Se poi si vuole aggiungere una sciccheria si potrà sempre spolverizzare l’ovetto farcito con dei pinoli freschi.

Crema di funghi

Un’altra possibile farcitura tiepida si può realizzare con i funghetti trifolati in padella. Anche in questo caso i funghetti andranno passati al mixer per essere frullati. Poi si procederà con l’aggiunta di besciamella tiepida che tenderà a smorzare un po’ il gusto dei funghi, ma darà anche più sofficità alla crema. Anche in questo caso si potrà decorare il tutto con dei funghetti o con un trancio di tartufo. Se poi si volesse pensare anche ad una coreografia d’eccezione, si potrebbe pensare a stendere sul piatto di portata delle uova, un letto di verdurine, dal quale si faranno fuoriuscire gli ovetti colorati e dai diversi sapori. Ecco dunque come farcire e decorare le uova sode con soffici creme salate fredde e calde.