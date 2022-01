Spesso, dopo aver cucinato, rimangono sgradevoli odori nell’aria e uno dei modi possibili per scacciarli è arieggiare l’ambiente. Non sempre questa operazione viene fatta, per una serie di motivi che spaziano dal freddo della stagione alla dimenticanza. Se non si riesce a cacciare il cattivo odore è bene provvedere in altri modi. Vediamo come profumare gli ambienti della nostra casa con questi 3 deodoranti naturali e fai da te.

Cosa occorre

Se abbiamo pensato che è il momento di profumare gli ambienti di casa nostra utilizzando dei metodi fai da te possiamo creare dei gessetti profumati per l’ambiente dotandoci di alcuni ingredienti per poterli fare in casa.

Questo piccolo lavoretto si può realizzare utilizzando sia il gesso che il bicarbonato. Scegliamo la versione con il bicarbonato perché è un ingrediente che abbiamo in casa e non è difficile reperirlo. Poniamo in una terrina 4 cucchiai di bicarbonato, aggiungiamo 2 cucciai di acqua tiepida e mescoliamo fino a farli diventare una poltiglia. Aggiungiamo almeno 20 gocce di olio essenziale con cui vogliamo profumare l’ambiente e poi riponiamo il tutto dentro delle formine. Potrebbero andare bene anche quelle dei dolcetti che abbiamo in casa. Lasciamo asciugare all’aria aperta per almeno 24 ore. Togliamo dalla formina e saranno pronti per profumare le nostre stanze.

Potremmo anche realizzare un deodorante spray a nostro gusto e piacere utilizzando le essenze degli oli che tanto amiamo. Lavanda, rosa o neroli potrebbero fare al caso nostro per profumare gli ambienti. Scegliamo con cura la profumazione che vorremmo dare alle nostre stanze ed eventualmente combiniamole. Potremmo utilizzare uno spray a base di bicarbonato, ma questa volta consigliamo di fare un preparato a base alcolica. Quindi muniamoci di vodka o di alcol per i liquori.

Forniamo qui una versione più leggera del preparato e con meno densità alcolica. Utilizziamo 500 ml di acqua e una proporzione variabile di vodka: due cucchiai o circa 10 ml di alcol etilico. Versiamo dentro una boccetta spray sterilizzata e aggiungiamo 20 gocce di oli essenziali. Se scegliamo due profumazioni diverse suddividiamo in parti uguali le gocce.

Infine possiamo consigliare l’uso del palo santo. Esso è un legno aromatico con numerose proprietà rilassanti. Di questo legno non vengono tagliati i rametti ma raccolti soltanto i pezzi da terra. Il palo santo è utilizzato nelle pratiche meditative e per scacciare le cattive energie da un ambiente. Il suo profumo potrebbe essere molto intenso e provocare qualche fastidio se non piace il profumo, ma chi lo usa potrebbe averne sicuramente alcuni vantaggi. In ultimo. Il palo santo terrebbe lontano anche gli insetti fastidiosi, quindi perché non provare?