Uno dei dolcetti più amati dai nostri bambini è sicuramente la panna cotta. Ricoperta di amarene o di cioccolato, poco importa. A maggior ragione, adesso che ci sono tanti tubetti pieni di sapori intensi e alternativi da metterci sopra. Una volta c’era la panna cotta, così semplice, come il creme caramel, che alle volte ce ne dimenticavamo. Proprio per la sua velocità e per averla sempre lì sotto il naso. Oggi questa semplicissima ricetta la rivediamo in una forma croccante, ricca di gusto e con qualche antiossidante in aggiunta. Cosa, che non fa mai male. Per chi ama la panna cotta ma cerca qualcosa di nuovo ecco l’idea veloce e gustosa che si arricchirebbe anche di preziosi antiossidanti.

Tutti gli ingredienti per un dolce abbondante

Non è mai facile quantificare per quanti fare la panna cotta. Difficilmente, infatti papà e figli rinunciano al bis. Più brave le mamme che sanno trattenersi, ben sapendo che poi occorre una bella passeggiata per smaltirla. Noi, comunque, diamo le dosi per una panna cotta abbondante, piuttosto che ridotta:

500 gr di panna fresca;

125 gr di latte;

100 gr di zucchero;

9 gr di colla di pesce;

½ baccello di vaniglia;

100 gr di riso soffiato;

100 gr di cioccolato fondente;

250 gr di lamponi e mirtilli

Vediamo la preparazione della nostra panna cotta:

mettiamo a bollire il latte con all’interno il baccello di vaniglia, lasciandolo intiepidire;

facciamo sciogliere completamente lo zucchero aggiunto assieme;

nel frattempo, mettiamo la colla di pesce ad ammorbidire in un po’ d’acqua, fino al suo scioglimento;

procediamo quindi togliendo il baccello della vaniglia e aggiungendo tutta la panna, versando nei nostri stampi preferiti, che una volta freddi andremmo a mettere in freezer.

Prepariamo la base di croccantezza della nostra panna cotta così speciale e diversa.

A bagnomaria facciamo sciogliere il cioccolato fondente, e poi mescoliamolo con il riso soffiato.

In un tegame facciamo andare i nostri mirtilli e i lamponi, con un cucchiaio di zucchero di canna e il baccello di vaniglia utilizzato precedentemente, in modo da rilasciare l’aroma necessario anche se già utilizzato.

Mettiamo su un piatto il nostro disco croccante, capovolgiamo la nostra panna cotta appena estratta dal freezer e guarniamo con i nostri mirtilli e lamponi.

Grattugiamo sopra del cioccolato bianco, o degli amaretti per i più golosi.

