Tra le piattaforme televisive che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi tempi, c’è Disney+. Come i suoi abbonati sanno, è il contenitore di film e serie TV della casa di Topolino che offre il meglio del suo catalogo. Con la possibilità, spesso, di vedere titoli che arrivano direttamente sulla TV di casa, senza passare per il cinema.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic: l’utente non ha che l’imbarazzo della scelta. E, allora, ecco le serie TV e i film più attesi in uscita su Disney+ a febbraio. Un mese che si annuncia interessante, con varie proposte, a target familiare, perfette per accontentare i gusti di tutti. Che sono, spesso, differenti e difficili da conciliare. Il catalogo della piattaforma, però, è talmente variegato che non ci saranno litigi. Questo grazie alla possibilità di collegare numerosi dispositivi all’account, da gestire in autonomia. Un esempio di tutto questo lo si ha dando una lettura a quello che sta per arrivare, sul canale streaming, tra pochi giorni.

Ecco le serie TV e i film più attesi in uscita su Disney+ a febbraio

Palm & Tommy. Il 2 febbraio debutta, con i primi tre episodi, la serie originale che è ambientata agli albori di Internet, quando le leggi non regolavano, ancora, la divulgazione di certe immagini. Come nel caso della storia vera sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, rubato da un operaio e finito sul web.

Bob’s Burgers. Questa serie animata è giunta alla decima stagione. Ha come protagonista un ristoratore di nome Bob che gestisce, appunto, il Bob’s Burgers con l’aiuto di sua moglie e dei loro tre figli. Pur avendo grandi idee sulla produzione di hamburger, non hanno, nel servizio e nella raffinatezza, il loro punto di forza. Con disavventure quotidiane. I nuovi episodi saranno disponibili dal 2 febbraio.

Dal cinema direttamente a casa, il nuovo film di Wes Anderson

The French Dispatch. Arriva, il 16 di febbraio, l’attesa pellicola di Anderson, forte dei giudizi lusinghieri raccolti nel suo passaggio in sala. Il French Dispatch del titolo è un supplemento giornalistico francese che copre le notizie di cronaca con uno stile originale. Il film immagina queste storie, incastonate tra di loro, interpretate da attori famosi, come, tra gli altri, Benicio Del Toro e Adrien Brody.

Peppa Pig. Sempre lo stesso giorno, debutta l’ottava stagione di una delle serie animate più famose e popolari tra i piccolissimi.

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa. Il 23, prosegue la serie a cartoni che racconta le avventure e, soprattutto, le disavventure della quattordicenne Penny e della sua famiglia.

The King’s Man – Le origini. Mercoledì 23, debutta, dopo il passaggio natalizio al cinema, questa avventura, con protagonista Ralph Fiennes. Racconta di come nacque la prima agenzia di intelligence indipendente, sorta di prequel della saga cinematografica, inaugurata nel 2014 e giunta al terzo episodio.

The Walking Dead ritorna con alcuni dei suoi protagonisti alle prese con l’imminente attacco dei Mietitori. La seconda parte dell’undicesima stagione sarà in streaming dal 21 febbraio.