Questo prodotto alimentare non è molto conosciuto in Italia, ma si sta pian piano diffondendo. Trattasi di una bevanda ottenuta dalla fermentazione del latte, che ricorda lo yogurt come sapore, ma ha una consistenza più liquida e un gusto più acido.

Il kefir è originario del Caucaso, ed è molto diffuso in Russia e in tutta l’Europa orientale.

La sua origine è antichissima, non si riesce a sapere con esattezza quando gli esseri umani hanno iniziato a produrlo. Già nel Neolitico pare si consumasse questa bevanda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sebbene ormai tutti i supermercati ne siano forniti, è possibile produrlo comodamente in casa, risparmiando e divertendosi.

Ecco come produrre uno straordinario kefir fatto in casa.

Come fare

Il procedimento è molto semplice, occorrono sostanzialmente quattro cose: latte, fermenti lattici, un recipiente e un panno.

I fermenti lattici sono acquistabili su internet o in negozi specializzati, comunque non è difficile reperirli.

Per produrre il kefir basta mettere il latte in un recipiente, aggiungere i fermenti lattici, coprire con un panno e attendere dalle 24 alle 48 ore. Più si fa riposare, più il kefir assume un gusto acido. Se si oltrepassano i due giorni di fermentazione, può addirittura diventare piccante.

Il kefir deve fermentare a temperatura ambiente, ma deve essere conservato in frigo e può durare anche quindici giorni, in un barattolo di vetro chiuso.

Bere quotidianamente kefir genera molti effetti benefici.

Benefici del kefir

Il kefir è una bevanda della salute. Questo prodotto aiuta il sistema immunitario, combatte la carie, aiuta la digestione e regola i microorganismi che abitano il corpo umano.

Inoltre è altamente digeribile, anche per chi è intollerante al lattosio, poiché i fermenti lattici che generano il kefir, si cibano principalmente di lattosio.

Si consiglia di consumarlo a colazione o per merenda, bevendolo o mangiandolo col cucchiaino, se è più denso. Abbinato a frutta fresca è ottimo. È indicato anche per la preparazione di salse di accompagnamento per secondi piatti o come farcitura per torte.

Insomma, questa bevanda è salutare, gustosa e si può utilizzare in moltissimi modi.

Dunque, ecco come produrre uno straordinario kefir fatto in casa.