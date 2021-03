Il bello di condividere consigli ed esperienze è proprio quello di potersi confrontare e, di conseguenza, imparare sempre cose nuove. Negli ultimi anni anche internet è diventato un posto dove questo processo accade continuamente, e tutto ciò è assolutamente positivo. Infatti soprattutto durante questi mesi dove per i motivi che sappiamo le occasioni di confronto sono diminuite, questo utilizzo del digitale non può che farci del bene. Con l’obbiettivo di contribuire a questo scambio di consigli, anche noi oggi riveleremo un segreto che forse non tutti conoscono.

Non solo per i capelli

Quando compriamo un prodotto per uno scopo preciso, nessuno ci obbliga ad utilizzarlo solo per quello. Infatti potremmo scoprire ottimi benefici nello sperimentare quanto, diversi oggetti che abbiamo in casa, posseggano ben più della sola qualità che siamo soliti conoscere. Uno di questi, senza ombra di dubbi, è il balsamo. Chi l’ha usato fino ad ora solamente per i capelli infatti dovrà presto ricredersi. Vediamo come mai. Infatti versiamo un po’ di balsamo in lavatrice una volta e non ne potremo più fare a meno.

Asciugamani e abiti

Per molti potrà sembrare strano, ma il balsamo si presta benissimo per essere utilizzato come ammorbidente delicato. Infatti come lo usiamo per rendere più soffici e delicati i capelli, allo stesso modo possiamo sfruttarne questa proprietà per il nostro bucato. Non soltanto gli abiti, ma anche gli asciugamani potranno beneficiarne. Il modo è molto semplice. Basterà infatti considerare centocinquanta grammi di balsamo ogni mezzo litro d’acqua. Ed ecco che, unendo i due ingredienti, avremo dato vita al nostro ammorbidente personale.

Inseriamone giusto una goccia nel compartimento apposito della lavatrice, e godiamoci il risultato. Non soltanto tutto il bucato sarà più morbido e lucente, ma tutte le componenti emaneranno un ottimo odore di pulito, dato dall’aroma del balsamo. Se la prima volta lo utilizzeremo come metodo di emergenza perché ci manca l’ammorbidente, in poco tempo diventerà un’abitudine consolidata. Infatti versiamo un po’ di balsamo in lavatrice una volta e non ne potremo più fare a meno.