Capelli grassi e unti: ecco cosa fa Giulia De Lellis e 3 indispensabili consigli dei parrucchieri per sgrassarli

I capelli sono simbolo di bellezza sia per gli uomini, sia per le donne. Curarli e cercare di averli sani e belli è dunque molto importante. I capelli di ognuno di noi possiedono caratteristiche diverse: c’è chi li ha fini, secchi e sfibrati oppure grassi. Oggi parleremo proprio di quest’ultima categoria e ti spiegheremo come risolvere il problema.

Giulia De Lellis è un noto personaggio televisivo arrivato alla ribalta grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Dopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e grazie alla popolarità acquisita, ha intrapreso una carriera nel settore beauty e make up.

Ad oggi è testimonial di diversi famosi brand e ha all’attivo più di 5 milioni di follower su Instagram. Non ci stupisce dunque se tutto ciò che fa la De Lellis diventi tendenza. Con questo articolo ti sveliamo il segreto della famosa influencer per liberarsi dai capelli grassi e se la sua soluzione può andare bene per tutti.

Capelli grassi e unti non ti danno tregua? Giulia De Lellis li lava così: hai mai provato?

I Vip hanno sempre un aspetto impeccabile e non li vediamo mai con i capelli sporchi. Proprio per questo motivo, spesso cerchiamo di imitare le loro abitudini. Con questo articolo ti spieghiamo come la influencer Giulia De Lellis ha provato a risolvere il problema dei capelli grassi. Tempo fa la giovane showgirl ha raccontato sui social ai suoi fan di aver usato il sapone per i piatti per lavarsi i capelli.

Tutto ha avuto inizio da uno shooting fotografico in cui, a quanto pare, i parrucchieri le hanno applicato dell’olio sui capelli. Non riuscendo a sgrassarli in nessun modo, ha deciso di provare questo metodo fai da te. Il risultato pare aver soddisfatto le aspettative della showgirl. In ogni caso, la domanda che ci facciamo è: il sapone per i piatti rovina i capelli o possiamo usarlo?

La parola agli esperti: ecco che cosa ci dicono i parrucchieri e come risolvere facilmente il problema

La mossa di Giulia De Lellis di usare il sapone per i piatti per sgrassare i capelli a quanto pare è stata straordinaria. L’influencer racconta di usare abitualmente qualche goccia di succo di limone contro la cute grassa. Ma cosa ne pensano i parrucchieri? Usare regolarmente il sapone per i piatti per lavarsi i capelli può danneggiare la tua chioma. Questi prodotti aggressivi possono provocare brutte irritazioni, prurito e dermatiti al cuoio capelluto. Pertanto, è meglio evitare. Ma come possiamo risolvere il problema in modo sicuro ed efficace?

Secondo gli esperti, è opportuno scegliere uno shampoo specifico per i capelli grassi oppure con pH neutro. Questa soluzione ti permetterà di lavarli di frequente senza rovinarli. È fondamentale usare poco shampoo e diluirlo con l’acqua prima di distribuirlo sui capelli. Questo metodo ti aiuterà a ridurre la produzione di sebo e ad avere capelli puliti e luminosi.

Hai capelli grassi e unti? Per risolvere il problema in modo naturale, puoi provare una maschera fai da te a base di bicarbonato, limone ed aloe vera. Mescola gli ingredienti in modo da ottenere una crema, applicala sui capelli e lasciala in posa per almeno 15 minuti. Risciacqua e lava i capelli con prodotti specifici. Bicarbonato e limone sgrassano la cute, mentre l’aloe rimuove l’unto in eccesso in modo delicato.