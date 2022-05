Come prevenire le fastidiose vesciche ai piedi oltre al cerotto e qualche rimedio anche naturale per curarle

Quando si muovono i primi passi i genitori sorvegliano e aiutano i figli e si preoccupano anche di altro. È importante, infatti, scegliere le calzature adatte ai piedini. Le scarpette non devono essere né larghe né strette e con una suola antiscivolo.

Queste semplici regole a volte non vengono seguite da adulti. Ci attrae spesso l’estetica di una calzatura o vogliamo seguire la moda a tutti i costi. Può anche capitare di decidere di intraprendere un’attività fisica e non badare alle scarpe da acquistare. In negozio ci sembrano tutte uguali tranne per il colore. Inoltre, quando siamo in vacanza in alcune località particolari ci dedichiamo a lunghe camminate esplorative. In tutti questi casi si potrebbe andare incontro a problemi ai piedi.

Le vesciche

Quando il piede è sudato e soggetto a pressione e a sfregamento con la scarpa, potrebbero formarsi le vesciche. Queste sono piccole sacche piene di liquido, di solito tra epidermide e derma. Possono verificarsi in diversi punti, dal tallone ai lati del piede e anche sulle dita. Possono esserne la causa anche calzini con cuciture grossolane.

Per le diverse attività fisiche sarebbe bene consigliarsi con un allenatore o il negoziante. Infatti, ogni tipo di sport necessita della calzatura adatta per attutire i traumi al piede. Anche una semplice camminata in scarpe strette o troppo larghe potrebbe far male ai piedi e formare delle bolle. Vedremo ora come prevenire le fastidiose vesciche.

Prevenzione

Oltre all’uso di cerotti in gel, le vesciche si possono prevenire a monte, quindi, con la scelta della calzatura adatta sia al nostro piede che all’eventuale attività per cui l’acquistiamo. In generale, anche scarpe eleganti che indossiamo poco potrebbero essere causa di vesciche. Meglio metterle a casa qualche ora al giorno prima di indossarle per un evento. In questo modo si adatteranno alla forma del nostro piede più facilmente.

Per prevenire le vesciche sul tallone potremmo usare dei piccoli alzatalloni, borotalco per asciugare il piede ed evitare attriti, calzini di cotone o in microfibra fini e con cuciture piatte.

Un altro modo per cercare di prevenire le vesciche sarebbe l’applicazione di creme a base di ossido di zinco e magnesio silicato. Questo rimedio potrebbe ammorbidire la pelle e attutire l’attrito tra piede, calza e scarpa.

Come prevenire le fastidiose vesciche ai piedi oltre al cerotto e qualche rimedio anche naturale per curarle

Gli specialisti raccomanderebbero di non rompere la bolla per fare uscire il liquido se non si ha dolore. Essa proteggerebbe il piede da eventuali batteri e guarirebbe da sola in pochi giorni.

In caso di rottura, però, la prima cosa da fare è disinfettare la zona senza togliere la pelle. Poi coprire con una garza e un cerotto.

Per quanto riguarda la loro cura, se sono integre, sarebbe bene lavarle con acqua e sapone o fare pediluvi con acqua e sale. Applicare anche un antisettico eviterebbe l’accumulo di batteri.

Altri metodi naturali che potrebbero dare sollievo alle vesciche integre sono:

applicazione di aloe vera in gel;

due gocce di tea tree oil mescolate con un po’ di olio di oliva o altro olio vegetale;

un cucchiaio di aceto di mele sciolto in uno d’acqua;

crema alla calendula.

