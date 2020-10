Come preparare un polpettone saporitissimo e perfetto per questa stagione, stiamo parlando del polpettone di zucca. Da ottobre siamo entrati nella stagione della zucca.

Un ortaggio versatile e dal sapore tendente al dolce che può essere utilizzato con una varietà di ingredienti. La zucca è, infatti, un ortaggio utile a preparare tanti primi piatti: risotti, ravioli, pasta. Oltre a deliziose torte, contorni, pane e frittelle e persino dessert. La zucca è un anche alimento povero di calorie ma ricco di nutrienti. Da sottolineare anche la sua azione diuretica e calmante.

Con il suo colore giallo arancio porta un pò di allegria all’inizio dell’autunno.

Gli ingredienti

Vediamo, ora, quali sono gli ingredienti per preparare il saporitissimo polpettone perfetto per questa stagione:

a) 700 gr di zucca cotta a vapore;

b) 30 g di funghi secchi;

c) 100 gr ricotta;

d) una cipolla;

e) un uovo;

f) tre cucchiai di parmigiano grattugiato.

Il procedimento

Spieghiamo, ora, come preparare un polpettone saporitissimo perfetto per questa stagione.

In una padella mettiamo la cipolla tritata e dopo qualche minuto aggiungiamo la zucca. Lasciamoli fondere insieme finché la zucca non sarà disfatta.

Spegniamo e lasciamo raffreddare. In una ciotola mettiamo i funghi secchi in acqua tiepida e lasciamoli reidratare per una decina di minuti.

Quando la zucca sarà fredda, uniamo i funghi sgocciolati, la ricotta, il parmigiano grattugiato ed un uovo per legare il tutto.

Mescoliamo molto bene e regoliamo di sale. Lasciamo riposare qualche minuto. Nel frattempo ungiamo il fondo di una teglia da forno.

Versiamo il composto nella teglia, livelliamo con un coltello e disegniamo un reticolato. A piacere è possibile spolverare con del pangrattato per ottenere una crosticina croccante.

Inforniamo per una mezz’ora a 180°.

Può essere servito sia come secondo che come sostanzioso antipasto. Tagliato a quadroni, seguendo il reticolato disegnato, è perfetto come finger food.

Per esaltarne pienamente i sapori vi suggeriamo di servirlo tiepido.

Non vi resta che mettervi all’opera e buon appetito.