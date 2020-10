Scopri 4 metodi pratici ed efficaci per risparmiare più di 500 euro senza fatica, perché, chi l’ha detto che il risparmio non è mai guadagno? Oggi vogliamo svelarvi dei metodi pratici e semplicissimi per risparmiare un bel gruzzolo senza sforzo.

Il pranzo da casa al lavoro

Il primo e più facile consiste nel portarsi il pranzo da casa al lavoro. Infatti, un pasto al bar sotto l’ufficio, o alla mensa, ti costa circa 5 euro.

Prepararti il pranzo a casa, invece, può costarti almeno la metà. Il che ti permette di risparmiare oltre 500 euro l’anno. Inoltre certamente ben saprai ciò che stai consumando e ti farà bene anche alla salute. E non solo, anche alla linea.

Non c’è bisogno di alzarsi all’alba, né di fare grandi programmazioni o di essere chef stellato: puoi optare per un’insalata con l’aggiunta di legumi. Oppure di pasta, o riso: il tutto preparato la sera precedente. O, ancora, una frittata o gli stessi avanzi della cena. Se non riesci a rinunciare ad un pasto caldo i portavivande riscaldabili sono facilmente rinvenibili a pochi euro.

Un altro suggerimento consiste non nel rinunciare a trascorrere una serata al ristorante, ma concedersi una cena fuori una volta al mese. In questo periodo, poi, possiamo senz’altro farne a meno così da mettere il risparmio, così ottenuto, nel salvadanaio. Ciò ci consentirà di fare delle eccezioni appena supereremo questo delicato momento.

Ancora un altro consiglio, che va messo subito in pratica, è quello di porti dei limiti nella spesa dei regali di Natale.

Per aiutarti a rispettarli o addirittura a spendere meno di quanto preventivato, basta dedicarsi in anticipo agli acquisti irrinunciabili. E, se possibile, acquistare in periodo di saldi.

La semplice programmazione ti consentirà, infatti, di dimezzare le spese rispetto agli anni precedenti.

L’ultima pillola di risparmio che ci sentiamo di suggerirvi può sembrare bizzarra ma è assolutamente efficace. Consiste nel non comprare vestiti economici.

Infatti, ha senso dare priorità alla qualità, piuttosto che al prezzo, per l’acquisto di abiti per la famiglia. Quindi una camicia, o un cappotto poco costoso, non è un buon affare per un adulto se si consuma in meno di un anno. Ma potrebbe avere senso per i bambini, che crescono rapidamente.

Consideriamo il tessuto, il tipo di cucito, la resistenza ai lavaggi e altri fattori correlati alla qualità nella scelta dei vestiti.

Cominciate subito a mettere in pratica i consigli suggeriti ed in breve tempo vedrete sicuramente i risultati.