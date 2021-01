È capitato a tutti di pensare che i detersivi che compriamo al supermercato non solo siano cari ma che possano persino fare male alla salute. Ecco perché oggi scopriremo come preparare un detersivo fatto in casa semplicissimo da preparare e naturale. Scopriamo subito come preparare in casa un detersivo per la lavatrice economico e buonissimo.

No al detersivo del supermercato

Chiunque faccia la spesa sa che una delle spese più ingenti è quella del detersivo per la lavatrice. Parliamo, infatti, di almeno 4 euro a litro, una cifra che ogni persona che fa le lavatrici in casa sa non essere per nulla basso.

Inoltre, diciamoci tutta quanta la verità, non possiamo neanche essere sicuri al 100% di quello che c’è dentro i detersivi venduti. Infatti, leggere le etichette è quasi impossibile, e gli scandali nella categoria non sono certo mancati.

Quanti di noi, infatti, hanno, se non usato, almeno sentito parlare del famoso borotalco solo per sentire degli scandali su questo prodotto in televisione? Nel 2020, infatti, una compagnia americana è stata riconosciuta colpevole di aver venduto prodotti al talco che provocava tumori alle ovaie. Per questo motivo, a volte, è meglio pensare al portafogli e alla salute e preparare le cose in casa. Vediamo subito come.

Il detersivo fatto in casa

Per preparare il detersivo fatto in casa basterà armarsi di bicarbonato, una saponetta di Marsiglia per i panni e dell’acqua.

Prendere, dunque, una pentola e riempirla con tre litri d’acqua. Mettere la stessa sul fuoco e portare ad ebollizione. Prendere, quindi, la saponetta, che deve pesare all’incirca 200 grammi, tagliarla a pezzettoni e versare nell’acqua. Girare vigorosamente fino a quando il sapone non si sarà squagliato e infine spegnere la fiamma.

Aggiungere, infine, il bicarbonato e lasciare a riposare per una giornata. Il giorno dopo si può prendere un frullatore, magari ad immersione, e terminare mischiando ulteriormente la miscela. Per concludere, si può mettere da parte il detersivo in bottiglie o in piccoli bidoncini.

Detto questo, abbiamo spiegato come preparare in casa un detersivo per la lavatrice economico e buonissimo. Se si è interessati a degli articoli su come combattere l’umidità, non si esiti a cliccare su questo link.