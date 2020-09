I vostri bambini chiedono di colorare con le dita, ma non vi fidate che i colori in commercio siano sicuri per loro? Niente di meglio che fare in casa i nostri colori con ingredienti naturali e sopratutto commestibili! Così eviteremo incidenti e avremo dei colori tutto sommato più facilmente lavabili di quelli in commercio.

Vediamo quindi come preparare dei colori a dita per bambini con ingredienti semplici e naturali.

Ingredienti

a) 1 litro di latte;

b) 70 g di farina 00;

c) 70 m di olio di semi.

Come preparare dei colori a dita per bambini

Il procedimento per creare la base dei nostri colori, ossia il bianco, è abbastanza semplice.

Mettete in una pentola il latte a fuoco alto. A parte, mescolate con una frusta la farina con l’olio di semi. Attenzione a non formare grumi.

Appena il latte inizierà a bollire versate subito il composto di farina e olio mescolando con forza sempre con la frusta. Abbassate dunque la fiamma.

Il latte ben presto si addenserà ad una consistenza simile alla tempera. Se il vostro risultato è troppo molle, cuocete ancora qualche minuto per far addensare ulteriormente. In caso contrario, qualche cucchiaio d’acqua riporterà il vostro composto ad una consistenza più malleabile.

Una volta freddo il vostro colore è già pronto ad essere usato con le dita oppure con dei pennelli.

Abbiate cura di conservarlo in frigorifero in un contenitore ermetico per farlo durare il più possibile.

I colori

Per colorare il vostro composto potreste utilizzare i colori alimentari venduti nei reparti dolci di molti supermercati. Oppure potreste arrangiarvi con ingredienti naturali. Vediamo insieme alcune delle principali soluzioni.

a) Rosso. Utilizzate il succo della barbabietola cotta per donare al vostro colore una forte tonalità rosata. Per un rosso più intenso cuocete e frullate delle fragole molto mature. Scolate per bene e usate l’acqua rossa che ne sarà derivata.

b) Verde. Sempre utilizzando il succo che fuoriesce dalla cottura, questa è la volta degli spinaci per ottenere un bel verde. Qualsiasi altro ortaggio a foglia è comunque adatto.

b) Marrone. Aggiungete al vostro colore bianco del cacao in polvere per avere un bel color cioccolato.

c) Giallo. In questo caso, un po’ d’acqua tiepida in cui scioglieremo una bustina di zafferano sarà adatta allo scopo.

d) Viola. Aggiungete al colore bianco del succo di cottura del cavolo viola.

e) Blu. Usate dei mirtilli schiacciati per ottenere un bel blu per disegnare il cielo.