Chi di noi non ha sognato almeno una volta nella vita di essere una sirenetta? Dopo aver provato a nuotare come Ariel ci siamo però velocemente accorte che non è per niente facile. Chi però sente di essere una sirena nell’anima può oggi diventare una creatura del mare. E nuotare come le sirenette dei film. Diventare una sirenetta oggi è possibile, ecco come nuotare a sirena e diventare come Ariel.

Cos’è il mermaiding

Vi sentivate sole nel vostro sogno di nuotare come Ariel? Non lo siete! La disciplina del nuoto a sirena è così diffusa e di successo da avere anche un nome. Si chiama infatti mermaiding dal termine inglese per indicare la sirenette, mermaid. Diventare una sirenetta è quindi possibile. Il nostro corpo però non è in grado di nuotare in questo modo da solo. Ecco perché in aiuto ci possono venire le monopinne, o monofin.

Questa pinna infatti simula quella posta alla fine dei cetacei e delle sirene. In questo modo facendo un movimento ondulatorio col corpo la pinna darà la spinta necessaria per andare avanti. Tutto dipende dalla massa d’acqua che viene mossa. Per diventare una vera sirena, però, bisogna indossare il resto della coda! In commercio esistono diverse varianti di code luccicanti da indossare insieme alla monopinna. E siamo pronte a tuffarci!

Diventare una sirenetta oggi è possibile, ecco come nuotare a sirena e diventare come Ariel grazie a questi corsi

Come abbiamo detto, però, nuotare come Ariel non è facile. Se dopo aver acquistato coda e pinna ci troviamo ancora in difficoltà, ci vengono in aiuto dei corsi appositi. Sono infatti molti i corsi dedicati all’insegnamento del mermaiding. Se molti di questi sono diffusi in all’estero, esistono anche delle scuole dedicate in Italia. I corsi di meraiding possono avere luogo sia in piscina che al mare.

E non sono dedicati solo ai più piccoli! Molti di questi corsi sono infatti accessibili anche agli adulti che vogliono far avverare il loro sogno. Questi permettono inoltre di imparare sia a nuotare in superficie che immergersi in apnea. Lo stile di vita da sirena non si limita però solo al nuoto. Alcune di queste scuole offrono corsi interessanti e divertenti. Tra questi c’è lo yoga a sirena, la danza a sirena e perfino delle crociere a tema.